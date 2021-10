¡Con un pie en la cárcel! Salen a la luz testimonios que hunden al papá de Gomita

Luego de que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, diera a conocer en las redes sociales que denunció a su padre, Alfredo Ordaz, por haberla golpeado en la cara después de un pleito familiar, nos enteramos de que el papá de la comediante estuvo detenido en el reclusorio en el 2014.

En entrevista con TVyNovelas, Rubén López “Pillín” cuenta que con su hermano Fernando López “Koko” (con quien conforma la pareja cómica de Los Pillines) se vieron envueltos en una situación que casi le arrebata la vida a uno de ellos. Revela que el problema se originó luego de que lo confrontaran por haberse robado una rutina infantil para dársela a sus hijos (Gomita, Lapizito y Lapizín), y advierte que es una persona peligrosa.

¿Qué experiencia tuvieron con Alfredo Ordaz? Nosotros también sufrimos violencia por parte del señor Alfredo Ordaz, por una rutina de stand up que era de mi hijo; él (Alfredo) grabó la rutina y se las puso a sus hijos, que en aquellos tiempos estaban en Sabadazo, y nosotros le hablamos para reclamarle, entonces se hizo de palabras con mi hermano, que es el payaso Koko, y lo amenazó con que cuando lo viera le iba a poner en su ma…

¿Qué pasó después? La llamada sucedió en agosto de 2013; en enero de 2014 mi hermano fue a una llantera, llegó el señor y se puso muy altanero, golpeó a mi hermano por la nuca con un arma metálica y cayó inconsciente. Mi hermano sufrió fractura de cráneo, estuvo en cama un mes sin poder levantarse, porque sufría de mareos y vómito; nos comentó la ambulancia que si hubiera tardado un minuto más en llegar, mi hermano ahí hubiera quedado.

¿Denunciaron los hechos? Nosotros procedimos legalmente, pidieron todos los estudios médicos, las placas, las radiografías, y fueron pruebas contundentes para que giraran la orden de aprehensión en su contra por intento de homicidio; al mes de que esto sucedió, fue aprehendido este señor y estuvo una semana en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca. La única forma de que pudiera salir libre, era que se declarara culpable para alcanzar fianza, y quedó fichado ante la ley, pagó su fianza y reparó los daños.

¿Por qué haces público tu caso en este momento? Siento yo que al denunciar su hija (Gomita), y al existir la denuncia nuestra, se va a dar valor más gente para hacerlo también; yo creo que es el momento, no se vale que gente como este tipo ande golpeando por la vida nada más porque sí. A nosotros nos dijeron que había golpeado a más personas, no nos consta, pero sabiendo que golpeó a mi hermano, y viendo que golpeó a su hija, sí creemos lo que nos dicen.

¿Sabes algo acerca del problema que tuvo con su hija Gomita? De ese caso no sé nada, pero muchos de los payasos con los que ha convivido él me comentaron que cuando les ponía una rutina para aprenderse, el señor le ponía el video a los niños y se salía; si regresaba y la rutina no estaba aprendida por los niños, les pegaba, eso es lo que comentaron los compañeros cercanos a él. A mí no me consta, pero todo va a lo mismo, que es golpeador.

¿Consideras que él es una persona peligrosa? Sí, totalmente, y nunca habíamos hablado el tema en medios de comunicación por como es el señor, no sabíamos cómo iba a responder, pero ya ha pasado el tiempo, y viendo la situación, tenemos un compromiso ante la sociedad y ante otros compañeros del medio, porque si no alzamos la voz nosotros ahorita, ¿entonces quién?

¿Tienen miedo de que tome represalias? El licenciado que nos asesoró en su momento nos dijo que tenemos que vivir nuestra vida, porque el señor está fichado, si vuelve a golpear a cualquiera de nosotros, automáticamente se va a la cárcel.

“VIVO CON INSEGURIDAD, ME SIENTO INTRANQUILA”

Gomita no ha querido hablar con ningún medio de comunicación sobre la denuncia que hizo en contra de su papá; todo lo que ha expresado en torno al caso lo ha hecho únicamente mediante sus redes sociales.“Me siento orgullosa de tener el valor simplemente de hablar. Me han buscado de muchos medios, pero quiero que entiendan que esto es un asunto legal y así lo voy a hacer. Con el favor de Dios, todo esto va a tener una justicia. Aquí estoy sonriente, feliz, pese a los problemas que tengo, no me van a ver tumbada todos los días. Soy una mujer trabajadora, que vive sola, y que pese a que no cuento con la ayuda de seres que yo quería, así es la vida y esto tiene que seguir. Mi trabajo tiene que continuar y aquí estoy sacando lo mejor de mí. Vivo con un poco de inseguridad y me siento un poco intranquila, pero sé que después de la tormenta viene la calma”, expresó Araceli Ordaz Campos “Gomita” a través de su cuenta oficial de Instagram.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!