Con sensuales FOTOS, Magaly Chávez revira a Adame: "sí soy 100 por ciento mujer"

El lapso en el que Magaly Chávez fue novia de Alfredo Adame parecía un cuento de hadas en el que ella lo defendía públicamente y hasta trató de cambiar su carácter iracundo.

Pero la historia de amor se rompió cuando estuvieron juntos en el reality show “Soy famoso ¡sácame de aquí!” en el que hubo un momento en el que Magaly confrontó a Adame por haberle mentido. Le pidió que “arreglara” el problema pero Alfredo le contestó que no tenía nada que arreglar.

Entonces Magaly dijo: "Así no es una pareja, con razón no has durado con nadie. Entonces no respetas lo que dices. A mí no me gustaría tener una pareja que el día de mañana yo lo lleve a una reunión y empiece a decir eso”.

Ahí se acabó el noviazgo pero no la relación, que ahora es de ex novios que constantemente se critican y hasta ofenden.

Este fin de semana, Alfredo Adame insinuó que Magaly es una mujer trans son mayor prueba que una mera sospecha.

Magaly decidió responder al decir que es “100 por ciento mujer”.

La joven influencer ahora comienza una carrera en la actuación con un personaje en la obra de teatro-cabaret "Amor de tres", en la que comparte escenario con Latin Lover y Sugey Abrego.

Magaly Chávez luce sensual en el vestuario de su personaje, una mujer que comienza sumisa pero luego se revela para mostrar su lado empoderado a través del baile.

