¡Con razón anda desatada! Chiquis por fin se divorció de Lorenzo Méndez

A finales de junio, Chiquis sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar un video donde bailaba a bordo de un yate en bikini, dejando al descubierto sus curvas a ritmo de la música.

Estaba reunida con amigas, su hermana y su novio, pero quizá la felicidad de la hija de Jenni Rivera era porque legalmente volvió a ser soltera.

Aunque la fecha en el documento estipula el 13 de junio de 2022 como el día en el que se disolvió su matrimonio con Lorenzo Méndez, hasta ahora se filtró la información y los documentos públicos que lo confirman.

Debido a que Lorenzo Méndez no compartió sus estados financieros, en el documento solo se establece que él posee un vehículo Ford modelo 2018, y que no podrá pedir pensión alimenticia a su ex. Antes de su escandalosa boda en el verano de 2019, la pareja firmó un acuerdo en el que se comprometían a no exigir tal beneficio en caso de divorcio.

Chiquis no le debe nada, y lo único que Lorenzo tendrá que pagar son los honorarios de Nina N. Gohari, la abogada de la cantante, estipulados en 3 mil dólares. El 13 de junio de 2022 se estableció como la fecha en la que ambos artistas recuperaron su estatus de "persona soltera".