Con novio y "un poco malita", así lucía Talina Fernández en su última aparición pública

Talina Fernández, con el humor que la caracterizaba, llegó a la entrega de los Premios Patria con un glamoroso vestido negro y en compañía del que fue su último amor.

Talina murió la tarde de este miércoles 28 de junio luego de batallar con una enfermedad que la tuvo agobiada durante los últimos meses de su vida.

"No saben, estoy con un montón de médicos y no saben qué es lo que me pasa", dijo Talina durante la entrega de los Premios Patria.

Sobre el reconocimiento, la conductora y periodista señaló:

A las personas cuando nos hacemos viejitos nos dan más premios... no sea que vayamos a durar menos... porque yo me acuerdo que de joven no me daban tantos premios".

Talina Fernández dijo que estaba muy enamorada de su novio José Manuel Fernández: "Las mujeres que piensan que a los 78 años se murió el amor, están equivocadas".

Cuando subió al estrado para recibir el premio, la Dama del buen decir dijo emocionada: "Es desde luego, un premio inmerecido; todo lo que yo he hecho en mi via ha sido con alegría, y la alegría ha sido estar cerca de todos".

