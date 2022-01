"Con la familia Pinal no cuenta": Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel ponen en su lugar a Adela Micha

Cuando a finales de 2021 doña Silvia Pinal ingresó al hospital, Adela Micha se hizo viral por comentar que la diva de México "no tardaba en morirse", comentarios que le costaron su amistad con la Dinastía. Sylvia Pasquel confirmó que su hermana Alejandra Guzmán le reclamó a la periodista tras sus comentarios, y ella también le envió un mensaje tras escuchar sus palabras.

Y es que la primera actriz se sorprendió por cómo habló Adela, "asegurándolo con una certeza y una frialdad, una poca estimación muy fea. Con la familia Pinal no cuenta para nada, no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre".

Y explicó que ella no sabía nada, y fue Adela quien se quiso disculpar: "Cuando se peleó con Alejandra, me habló a mí y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía nada, y después me manda un mensaje diciendo 'oye, es que hay un malentendido de un comentario que yo hice, ya me habló la Guzmán, ya me la recordó y me la mentó, pero es un malentendido, no hubo ninguna intención'. Yo no sabía pero si la Guzmán habló para mentártela es por algo".

"Después de que me mandó ese mensaje me llegó el video y ya cuando lo vi, le mandé un mensaje diciendo 'Qué poca tiene, ¿no? Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para mentártela', sí se la merecía", dijo La Pasquel a Todo para la mujer.

A 'Sale el sol', Sylvia Pasquel refrendó: "Yo creo que (Adela) aprenderá a quedarse callada porque la verdad estuvo muy desatinada y qué feo hacer esos comentarios asegurando algo con una frialdad y un desdén muy feo, habla muy feo de ella como persona".

El comentario de Adela Micha le costó un sinfín de críticas y memes, pues ella no se dio cuenta de que seguía al aire, y a uno de sus colaboradores le dijo que debían preparar material porque doña Silvia no tardaba en morirse; sin embargo, la diva ya se recuperó y se confirmó que goza de gran ánimo.

