Con 15 años de diferencia de edad, Julián Gil entregará a su hija en el altar

A días de concluir la telenovela Qué le pasa a mi familia?, Julián Gil se prepara para protagonizar uno de los proyectos más importantes de su vida: la boda religiosa de su hija Nicole, programada para el 10 de septiembre en Madrid, España.

En entrevista, el actor comparte detalles de este acontecimiento que por ahora concentra toda su energía. Hay que recordar que el compromiso programado en principio en Puerto Rico fue pospuesto en marzo de 2020 debido a que al novio le fue diagnosticado cáncer.

Aunque lamentó, por otra parte, no haber podido estar con su hijo Matías el Día del Padre debido a la situación legal que enfrenta con Marjorie de Sousa, madre del pequeño, destacó estar feliz porque tiene el amor de sus otros dos hijos, con quienes disfrutó de unas vacaciones en República Dominicana.

Cuéntanos cómo te sientes en la recta final de Qué le pasa a mi familia?... "Tengo una mezcla de sentimientos encontrados; por un lado, me siento feliz por el éxito que ha tenido la telenovela, es el proyecto número uno de las estrellas y eso me llena de felicidad. Por otro lado, me siento triste porque se acaba; hemos hecho un gran equipo, somos una gran familia... Todos hemos disfrutado este proyecto, y trabajar con el señor Juan Osorio ha sido un lujo.

¿Qué harás después? "De momento, el proyecto más importante de mi vida es el matrimonio religioso de mi hija Nicole; se casa el 10 de septiembre en Madrid, y quiero estar con ella para preparar todo. Me tiene de wedding planner (planificador de boda) y estoy contentísimo.

¿Qué significa para ti que tu primogénita se case? "¡Imagínate! Es mi niña; aunque ya tiene 34 años, siempre va a ser mi bebé. Son sentimientos muy bonitos, porque la veo ilusionada, enamorada… Se va a casar con un gran hombre, y es básicamente lo que todos queremos en la vida: formar una familia y estar felices, así que yo la apoyo. Por eso digo que es uno de los proyectos más importantes de mi vida.

¿Estás preparado para entregarla en el altar? "La verdad, no. El otro día le comenté: “Déjame ver tu vestido de novia”, y me dijo que todavía no, que me quería ver llorando el día de la boda. No quiero pensar mucho en eso porque soy bastante llorón, pero verla tan ilusionada, contenta y estar en ese momento va a ser algo muy especial.

¿Qué consejos le has dado para esta nueva etapa de su vida? "¿Consejos? ¡Ella me los da a mí! Yo no soy muy bueno para dar consejos (risas). Lo único que quiero es verla feliz, y lo que puedo decirle es que tenga mucha comunicación con su pareja, que se amen y se disfruten en cada momento.

Por cierto, ¿cómo sigue de salud su prometido? "Como sabes, tuvo un proceso de cáncer muy fuerte; gracias a Dios, ya la libró después de 17 quimioterapias y año y medio de muchos sacrificios. Los dos son unos guerreros, y por eso será una doble celebración; por un lado, que él se recuperó, y por el otro, que podrán estar juntos para toda la vida.

