Cómo sigue Adamari López y por qué decidió hospitalizarse tras dar positivo

Esta semana Adamari López encendió las alertas tras contagiarse de COVID-19, y debido a problemas del pasado en las vías respiratorias, decidió internarse en un hospital durante tres días. A través de un video en su canal de YouTube, compartió con sus seguidores que las pruebas siguen dando positivo.

"Han pasado varios días desde que salió positiva la prueba de Covid. Yo lo confundí con un catarro muy malo, pero tomando las medidas de precaución necesarias, y hablando con mi equipo médico, tomamos la decisión de entrar al hospital y darme tratamiento".

Recuerden que hace 3 años tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil. Y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, con síntomas parecidos, tomamos la decisión de estar en el hospital.

"Hoy estoy en casa, me siento mucho mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando, tengo mucho menos de lo que tenía antes. Ya me vine a la casa. Aún sigo positiva a COVID-19, pero me siento mucho mejor", contó Adamari López.

Sobre su hospitalización, dijo: "Estuve tres días, y hoy ya me siento mejor. Estoy esperando a por lo menos dos pruebas me salgan negativas y les iré dejando saber porque yo también deseo reintegrarme al trabajo y seguir la vida".

Contó que su hija le contagió, "creemos que ella lo pudo haber agarrado en sus actividades, ella fue la primera que presentó síntomas. Pero (al poco tiempo) ella salió negativa".

Este 19 de enero, Adamari volvió a hacerse la prueba, pero no ha dicho si sigue siendo positiva.

