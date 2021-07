Como si fuera Mhoni Vidente, Mujer Luna Bella 'predijo' el mal que le ocurre a YosStop

En medio del escándalo y la aprehensión de YosStop, un video del pasado se viralizó, pues la controvertida Mujer Luna Bella advirtió lo que le pasaría a la youtuber acusada de p0rnografía infantil.

Y es que ambas tuvieron problemas en 2018, por lo que la ex actriz porno salió a decir en un video que Yoselinne 'N' era una mujer "muy egocéntrica", y se le fue a la yugular.

Es por eso que ahora se comenta en redes sociales que, como si fuera Mohni Vidente Mujer Luna Bella "predijo" lo que le pasaría a YosStop, al decir que un día "va a lelgar alguien y te va a bajar de tu nube, y te va a aterrizar y te va a poner tu alto, ¿sabes? Y si no soy yo, va a ser alguien más y de mí te acuerdas".

Los fanáticos de Mujer Luna Bella resaltaron esas declaraciones del pasado ahora que YosStop fue vinculada a proceso, acusada de su probable participación en el delito de p0rnografía infantil en su modalidad de descripción contra Ainara Suárez.

Llama la atención de 'Luna Bella' pidió a la gente ya no seguir a YosStop, pues era un mal ejemplo para la sociedad.

"Ella le tira a todo el mundo, cree que por tener dinero puede tratar mal a quien ella quiera", dijo tras ver sus videos de YouTube.

"Pero dime tú: ¿Qué les estas enseñando a tus seguidores? ¿Qué les estás enseñando? ¿A burlarse de los demás?... ¿Criticar a los demás?”, le mandó decir en su video.

Todo surgió porque Yoselinne 'N' trató mal a Mujer Luna Bella y de "prostituta" no la bajó durante una fiesta. "No estaba peda, como lo dijo en su historia cuando yo estaba quebrando la piñata… estaba en sus cinco sentidos”.

"Tiene un trauma con las putas, ¿por qué le tira tanto a las mujeres que disfrutan de su sexualidad? O quizá no, porque en sus videos se disfraza, baila como piruja, siento que es una puta de clóset, siento que por miedo al qué dirán, no lo hace. Está reprimida, le da coraje que yo sí me atreví a hacerlo", aseguró la influencer.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!