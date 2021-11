"Como mujer debo saber darme mi respeto y mi lugar": Adamari López y la ruptura con su ex

Un viaje a Europa y constantes mensajes de esperanza, delataban que Toni Costa buscaba reconciliarse con Adamari López, pero tal parece que eso no sucederá y la presentadora ya lo confirmó.

En una entrevista con 'Al Rojo vivo', la que fuera actriz de telenovelas en México habló sobre cómo se siente tras casi medio año alejada, como pareja, del padre de su hija.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación".

Insistió: "No estoy hablando mal de Toni, a lo mejor son cosas simples y cotidianas que pasan en pareja y que no necesariamente están bien. Y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo".

Dejó claro que ella decidió alejarse: "Y en ese planteamiento yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y, al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes".

Sin embargo, su relación como padres perdura de la mejor manera: "Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar, pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos; siempre tendrá la puerta abierta".

Sobre volver a encontrar el amor, Adamari lo descartó en el corto plazo: "Yo creo que este no es el momento para pensar en eso, creo que este es un momento de seguir enfocada en fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo y si eso se da más adelante se dará, pero ahora no estoy pensando en eso”.

Ahora, como soltera y con cuerpazo, Adamari celebra su vida con un bailecito que se hizo viral en redes sociales:

