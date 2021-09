Cómo le dijo M'Balia a sus hijos que es novia de un hombre trans

Mientras se arreglan los asuntos de OV7, M'Balia Marichal debutó como Dj, pero también vive un tórrido romance con Gatto Tinajero, un chico trans que la tiene más que enamorada.

Esta relación fue parte de las especulaciones por las que señalaron que hubo un distanciamiento entre los OV7, y hasta acusaron a Lidia Ávila de rechazar a la pareja, hecho que ella luego desmintió.

Y es que la diversidad se hizo presente en la vida de la cantante, quien se enamoró, por lo que ahora la pregunta es sobre cómo le dijo a sus hijos sobre su romance.



"La verdad es que siempre es de cero a 100, lo mejor que hay para enfrentarte al entorno, en casa nos manejamos siempre en transparencia, verdad y en amor”, dijo en una entrevista.

Ante los señalamientos, M'Balia es firme: "En general, la gente me quiere mucho, me tiene mucho respeto así como se los tengo yo y lo agradezco muchísimo. La gente se muestra muy feliz compartiendo un muy buen momento en mi vida".

"Me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido super transparente, todo lo que tienen que saber, quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo, lo sabe perfectamente y creo que algo que me ha dejado precisamente esta pandemia ha sido confirmar que mis filtros estaban bien colocados, porque quien estaba cerca de mí es la gente correcta", explicó M'Balia.