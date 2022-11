¿Cómo cambió la vida de Beto Cuevas al conocer a Jesucristo?

Beto Cuevas dice que la experiencia de haber dado vida a Jesuscristo en un musical le dejó muchas enseñanzas que ahora aplica en su vida cotidiana.

"Jesús es una figura enorme, tan solo su vida, lo que conocemos de él, representa una lección que nos abre el corazón", cuenta el rockero, ex vocalista de La Ley.

Beto Cuevas protagonizó la obra musical Jesucristo Superestrella en 2021, justo cuando los foros de espectáculos reabrieron sus puertas luego de la cuarentena por la pandemia.

"Me propuse conocer y leer todo acerca de Jesús. Yo siempre he sido creyente pero al acercarme a su vida me di cuenta de lo mucho que podía aprender y aplicar en mi vida diaria".

Beto Cuevas explica que Jesús, más allá de la figura histórica, es un personaje que es capaz de cambiar la vida de las personas que deciden conocerlo a profundidad.

"Entendí que Jesús es una energía que siempre nos acompaña. Establecí una relación muy personal, es algo que no se puede poner en palabras pero llega un momento en que entiendes que esos sentimientos los tienes que aplicar en tu vida diaria".

Fuera máscara

Beto Cuevas interpretó el personaje Grafiti en el reality show "¿Quién es la Máscara?". El rockero fue eliminado el pasado fin de semana luego de que Carlos Rivera adivinó su identidad.

"La verdad es que fue muy difícil modificar mi voz. Me ayudaron con algunos efectos en producción pero para mí era muy complicado cantar con un estilo que no fuera el mío", confiesa Beto Cuevas.

Curiosamente, una de las pistas que lo delataron es que ama los gatos. "Al principio era más del equipo de los perros pero luego también llegó a mi vida Pepito, que es un gato egipcio".

Cuevas sabe ahora que es muy diferente tener un gato o un perro. "Yo digo que tener un perro, con todas las atenciones que se requieren de sacarlo a pasear y que se ponen tristes y enfermos si no lo haces, es muy parecido a tener hijos. Es como un entrenamiento. Yo digo que aprender a tener perros es un entrenamiento para ser padre".