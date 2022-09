Comentarios a lo tarugo echaron a perder la obra de Silvia Pinal: Carlos Ignacio

Carlos Ignacio no tiene dudas de cuál fue la razón por la que que se acabó la obra de teatro "Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?", que se supone que sería el gran regreso de Silvia Pinal a los escenarios de los musicales pero que solamente estuvo dos semanas en cartelera.

"Por desgracia hubo problemas de grillas como hay en todos lados y el proyecto no avanzó. Pero doña Silvia merece todos los homenajes posibles y ojala haya la oportunidad de hacer otra obra con ella más adelante".

Carlos Ignacio fue el escritor del libreto y el director de la obra pero renunció después del primer fin de semana en medio de escándalos y especulaciones, ya que se filtró un audio en el que supuestamente él criticaba y hablaba mal de la producción.

"Lo que en realidad pasó fue que hubo unos comentarios por parte del productor que no le gustaron a la familia de la señora Pinal y dijeron: "mi mamá no trabaja con este señor"", dice Carlos Ignacio con referencia a Iván Cochegrus, el productor de la obra.

"Yo tambien estaba muy molesto de comentarios que había hecho muy a lo tarugo del pobre (Iván Cochegrus) y todo eso echó para abajo toda la produccion".

Silvia Pinal solamente estuvo en cuatro funciones y luego se ausentó bajo el argumento de que tenía problemas de salud. En su lugar se quedó Norma Lazareno y ahí fue que Carlos Ignacio renunció.

"Pues sin tener a Silvia ya no tenia caso hacer esa produccion... y yo no volvería a trabajar con una gente que habla a tus espaldas, que está en desacuerdo con cosas y no te lo dice... fue algo muy feo".

Sin embargo, Carlos Ignacio cuenta que le quedó una satisfacción.

"Me queda la alegría de haber hecho feliz a la señora Silvia Pinal durante esos dos meses porque cada vez que nos juntábamos a ensayar era un gozo ver a la señora ... y después de los ensayos nos íbamos a comer y echarnos un tequilita de vez en cuando".

De hecho, Carlos dice que su relación con Silvia Pinal sigue siendo estrecha.

"Entre ella y yo hay una amistad de muchos años y seguimos siendo tan buenos amigos como antes".

