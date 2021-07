'Colate' revela si sigue soltero, pero presume que ¡es un gran padre!

Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” está consciente de que los hijos son prestados, y que llegará el día en que Andrea Nicolás, procreado hace 10 años con Paulina Rubio, siga su propio camino. Por esta razón, el empresario español disfruta al pequeño lo mismo en Madrid, España, que en Miami, Florida, donde viven actualmente y festejaron juntos el pasado Día del Padre.

En entrevista, Colate nos dice si le gustaría que Nico sea artista, además de confesarnos si se encuentra soltero.

¿Cómo celebraste el Día del Padre? "Lo hice en Miami, porque estoy aquí con mi hijo, feliz y tranquilo; él me dio su regalo y luego, como estábamos los dos solos, disfrutamos su comida favorita y cenamos la favorita mía; digamos que fue un mano a mano muy bueno.

¿Te ha dicho Andrea Nicolás qué le gustaría ser de grande? "Como a muchos niños, le gustan algunas cosas, pero no hay nada que denote todavía qué va a ser de grande; es bastante curioso, le gustan muchas cosas... Ahora mismo le gustan los youtubers y eso de los videojuegos; va un poco por ahí. Le gusta mucho la creatividad de los videos, pero no creo que sea a lo que se vaya a dedicar.

¿Te gustaría que fuera artista? "Artista creo que ya lo es; yo lo apoyaría y lo apoyaré con lo que él decida cuando lo decida; siempre le daré mi opinión y mi apoyo, quiera lo que quiera. No es algo que yo le vaya a fomentar ni a limitar; cuando llegue el momento y él decida lo que quiera, por supuesto que lo apoyaré.

¿Te consideras buen padre? "Sí, claro; ser buen padre no es una cuestión de trabajar mucho ni de ganar dinero; es dedicación, entrega y, sobre todo, mucho sacrificio. Los niños son algo temporal a nuestro lado; llegará un día que tengan su propia vida. He decidido dedicarme en cuerpo y alma en todo lo que he podido a mi hijo, y creo que el resultado es fantástico.

¿Te gustaría volver a ser papá? "Hay veces que pienso que sí, y hay otras que pienso que lo sabré cuando llegue el momento. Ahora diría que no, porque estoy empezando una nueva etapa en mi vida de pensar más en mí; llevo mucho tiempo dedicándoselo a mi hijo, antes a mi mujer, antes a mi empresa, antes a mi familia, y quizá no he tenido mucho tiempo para ocuparme de mi vida.

"Ahora estoy empezando un momento para ocuparme de mí, recuperando viejas ilusiones profesionales con nuevos proyectos, pero la vida es así... En cualquier momento puede llegar alguien que me ponga todo patas pa’ arriba y no me disgustaría tener más hijos a pesar de que ya no estoy tan joven para cuidar de unos niños. Quizás ahora lo haría de otra forma, con más cabeza y menos corazón.

¿Te encuentras soltero en este momento? "Sí, estoy soltero; no sé si me gustaría tener pareja, estoy muy bien como estoy ahora mismo. Tampoco tengo demasiado tiempo. Tengo una vida muy organizada ya en torno a mi hijo, y ahora mismo es difícil que alguien entre en mi esquema de vida. Supongo que el día que llegue la persona indicada se irá acomodando todo. Soy muy cuidadoso con lo que ve mi hijo, y tampoco pongo facilidades a las posibles parejas a adentrarse mucho en nuestra vida. Hasta ahora no ha habido nada resaltable.

