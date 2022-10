Coco Levy. Vinculado a proceso pero asegura:"Yo no debo pedir perdón porque no hice nada"

Coco Levy fue vinculado a proceso por el juicio que se le sigue por abuso sexual que fue denunciado por Danna Ponce.

Sin embargo, a la salida de la audiencia en la que se le notificó de esta vinculación, Coco Levy aseguró que las acusaciones son falsas y que le han afectado en su vida de distintas maneras, hasta el grado de que hoy no tiene trabajo y vive de sus ahorros y de lo que le ayudan sus amigos.

Danna Ponce denunció a Coco Levy por abuso sexual pues afirma que durante una cita para un supuesto casting, le tocó los senos e incluso de bajó el cierre de su pantalón yl la besó en la comisura de los labios.

En la audiencia, el juez determinó que Levy se vinculara a proceso pero no concedió la prisión preventiva, sino que permitió que siga el juicio en libertad.

A la salida, Levy señaló: "Yo no creo que deba pedir perdón de nada porque no hice nada malo. Y que me pidan perdón tampoco es importante".

Danna Ponce, por su parte, ha dicho que no exige remuneración económica y que su único objetivo es que se haga justicia y que Levy vaya a la cárcel por el delito que supuestamente cometió.