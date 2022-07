Coco Levy pide perdón con los ojos llorosos: "No pensé que mis palabras ofenderían a las mujeres"

Coco Levy insiste en que es inocente de las acusaciones de abuso. Desde la semana pasada, varias mujeres han denunciado públicamente (y una de ellas, Danna Ponce, ante las autoridades), que Coco Levy abusó de ellas aprovechándose de su posición como directivo de Videocine.

En un video publicado en Instagram, Levy señala: “Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto a las personas".

Con los ojos llorosos y a punto del llanto en varias ocasiones, el hijo de Talina Fernández dice:

“Quiero entender sinceramente qué hice mal. En los últimos días he escuchado a una mujer que dice que se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera regular por más de seis años y con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le abrieron los ojos y que se se sentía frustrada y decepcionada”.

Danna Ponce aseguró en su declaración ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales que Coco Levy presuntamente le tocó los pechos y la besó en la comisura de los labios.

También aseguró que en otra ocasión, Levy “se desabrochó el zíper, primero el cinturón, luego el zíper y se quedó sentado así”.

Coco, por su parte, se defiende.

“A ellas y a mucha otras (mujeres) les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz pues muchos papeles privilegian la belleza. En ese contexto nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de otra manera, sin ser ofensivo”.

En el video que Coco Levy publicó en su cuenta de Instagram y que dura dos minutos y medio, también ofrece una disculpa.