Coco Levy, hijo de Talina Fernández, responde a acusación de abuso en su contra

El escándalo llegó a la familia de Talina Fernández, luego de que una joven denunció por abuso sexual a su hijo Coco Levy.

La actriz Danna Ponce alzó la voz en redes sociales pero también interpuso su denuncia en la Fiscalía Central de Investigación para la atención de delitos sexuales.

Afuera habló con la prensa y relató un poco de lo sucedido, en su versión, con Coco Levy:

"Vine a levantar la denuncia, ya está la carpeta de investigación y lo que queda es esperar. Es por abuso sexual porque hubo contacto físico, se me tocaron los senos y me dio un beso sin mi consentimiento en la comisura del labio izquierdo.

En enero empecé a trabajar como asistente de dirección, a mí lo que me importa a mí es la carrera de actuación. Necesitas enviar tu book a diferentes productores.. Yo mandé a una lista de contactos de correos, eran como 20 y entre ellos iba esta persona. Ese mismo día, recibí la llamada de Coco Levy y me dijo que le interesaba conocerme en persona.

Estuve con él, desde un inicio su energía es muy pesado, es un hombre que tiene una mirada como de una bestia, lascerante, lasciva, me sentí incómoda. En ese primer acercamiento él me estaba diciendo cómo hacerle en un casting.

Después del primer acercamiento, regreso y en el segundo ocurrió el abuso sexual. Cerró la puerta, yo iba mentalizada a mantenerme firme, fuerte, tengo 22 años. Yo quería tener oportunidades de casting sin tener que entregar mi cuerpo".

En tanto, Coco Levy dio la cara y se defendió de la denuncia: “Como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad, como me enseñó mi madre y como he enseñado a mis hijas". Dijo que esto es un "intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Mi reputación es producto de 40 años de trabajo”.