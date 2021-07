Claudia Sheinbaum respondió esto tras llamado de la mamá de YosStop

Mientras YosStop permanece detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, su madre alzó la voz para hacer un llamado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, con tal de que la ayudara.

"Claudia, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, o sea, eso no puede ser, yo pido atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal", dijo Marina Badui.

Quizá lo hizo para hacer ruido... y funcionó. En una conferencia con los medios, Sheinbaum fue cuestionada al respecto, y dio una resolución que podría ayudar a YosStop.

“Le pedí a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen estos días, porque finalmente es un tema de la Fiscalía”, dijo según Proceso.

Claudia Sheinbaum dijo que "en general, el tema de hacer justicia, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores”.

Incluso mencionó que el hecho de que YosStop esté privada de su libertad no era la única opción.

“El propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que permiten…, es decir, la cárcel no necesariamente es la única salida. Siempre (que) hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima”.

"Pero en todos estos casos, tiene que privar este esquema general del proceso penal donde hay salidas y donde cada quien cumple con su responsabilidad. Esa es mi opinion personal”.

Eso sí, la jefa de Gobierno dejó en claro que “cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. Pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza”.

Sheinbaum reiteró que busca "una sociedad más justa, más libre, donde haya respeto a todos y donde, en particular lo que tiene que ver con delitos sexuales, sean castigados quienes los perpetraron”.

