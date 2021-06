Claudia Martín reacciona a filtración de polémico audio con Andrés Tovar

Este jueves 17 de junio se filtró el audio de una conversación entre Claudia Martín y Andrés Tovar, mientras discutían sobre el acuerdo económico previo a firmar su divorcio.

En la discusión quedó evidenciado que es mentira que Claudia Martín haya encontrado mensajes en el celular de Andrés Tovar con Maite Perroni, por lo que se confirma que la 'RBD' no es la tercera en discordia, como se dijo.

"Yo no he hecho nada malo; No voy a salir a desmentir nada. Es mentira, pero no tengo por qué...", se le escucha decir a la actriz.

Se escucha además a Claudia pedirle dinero a Andrés durante un año para el pago de un departamento y sus gastos, tras lo cual firmaría finalmente el divorcio.

Es por eso que Claudia Martín habló en exclusiva con el programa 'Hoy' sobre el asunto y dijo sentirse en paz.

"Esos audios son parte de una conversación con mi ex pareja era un acuerdo privado y mutuo al que ya habíamos llegado desde mucho tiempo antes. Fue una conversación en un ambiente privado, y desafortunadamente se está tergiversando, y se está sacando de contexto".

"Lo único que busco es conducirme en mi vida de manera pacífica, estoy segura y dispuesta de llevar este divorcio de manera pacífica, ustedes saben que nunca he estado en ningún escándalo", aseguró.

"Fue un acuerdo entre ambos que desafortunadamente y de manera lamentable se está manipulando esta información. Estoy en paz conmigo misma, durante mi relación fui honesta, di lo mejor de mí, por eso estoy tranquila, simplemente hay cosas que terminan".

Claudia insistió: "Me estoy enfocando en seguir con mi vida, tomar terapia, seguir con mi carrera. No ha sido fácil, ha sido doloroso y siempre he mantenido mi vida privada, pero lamentablemente hacen ver como si yo estuviera exigiendo algo a cambio de otra cosa, no estoy de acuerdo".

"Lo que es lamentable es que sea público. Cada pareja vive su proceso de divorcio, lo lamentable es que haya sido publico. Es parte de una conversación y yo tampoco tengo por qué dar más información de esa conversación".

"Es algo que nunca hubiera querido, así son las cosas, ni modo. Yo me enfoco estar en paz conmigo misma", dijo Claudia.