Claudia Martín canta como Shakira y fans juran se la dedica a su ex

La publicación del tema de Shakira con Bizarrap (en el cual hace CLARAS referencias a la infidelidad de Gerard Piqué) revivió muchas otras historias de amor entre famosos entre los que también hubo historias o rumores de infidelidad.

De Paquita la del Barrio hasta Belinda han manifestado públicamente su apoyo a la cantante colombiana, quien descubrió que Piqué le era infiel con Clara Chía, becaria que trabajaba para él en su empresa de eventos y espectáculos.

Claudia Martín decidió también grabar su propio video con un fragmento de la canción. Martín reprodujo el ambiente e iluminación del video original de Shakira y Bizarrap para cantar el verso:

"Te creíste que me heriste

y me volviste mas dura,

las mujeres ya no lloran,

las mujeres facturan"