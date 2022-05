Claudia Martín admite: "Quiero tener hijos, pero todavía no"

Sueña con la maternidad, pero tener hijos no está en sus planes, al menos en el corto plazo.

Los ricos también lloran es un parteaguas en la vida personal y profesional de Claudia Martín. Por una parte, cumplió con creces el reto de interpretar un personaje entrañable para millones de televidentes en todo el mundo, y cautivó con su tercer protagónico, hasta ahora el más importante de su carrera. Por otra, las grabaciones le dieron oportunidad de reconstruir su corazón y amar de nuevo tras su fallido primer matrimonio; se enamoró del actor Hugo Catalán, quien también trabajó en la telenovela, y ella dio el primer paso gracias a las redes sociales, decisión que le causa mucha risa.

La oaxaqueña se siente feliz, agradecida, y asegura no tener prisa en su nueva relación; deja que todo fluya y que el tiempo siga el curso del noviazgo.

¿Con qué te quedas de Los ricos también lloran? Es un proyecto que me dio muchas bendiciones y satisfacción personal y profesional; desde el primer momento supe que era muy ambicioso y que iba a demandar todo mi talento y energía física y mental. Estoy contenta por mí y por todo el equipo, porque lo culminamos con éxito y fue del agrado del público. Tengo sentimientos encontrados: por una parte nostalgia, y por otra alegría porque al televidente le gustó.

¿Qué aprendiste de Mariana? Lo más importante, que nunca perdía la fe; desde el comienzo de la historia se queda sin trabajo, sin hogar, sin familia, y siempre tuvo la frente en alto, nunca perdía la sonrisa, pese a todo. Luego, en la segunda etapa, nunca perdió la fe para encontrar a su hijo. Esa fue la lección principal: nunca hay que perder la fe. Se debe tener la ilusión y la esperanza de que siempre habrá una luz al final del túnel.

¿Tú eres así en la vida real? ¿Siempre sonríes? Sí, Mariana vino a reafirmar eso en mi personalidad. Varias veces, cuando me veía cansada después de 15 horas de grabación, el director me decía: “Clau, nunca pierdas la fe”, y eso me reconfortaba, me hacía ver que estaba en el set haciendo lo que más me gusta: actuar, y que tenía la responsabilidad de dar lo mejor, porque habían confiado en mí para esta historia. Por eso lo daba todo, y eso me ayudaba y me hacía sentir de nuevo lo especial e icónico que era el personaje para el público.

¿Qué te hace llorar? Soy muy sensible. De chiquita me cuestionaba por qué lloraba por todo: si me ponía nerviosa, lloraba; si me enojaba, lloraba... ¡Todo me hacía llorar! Una de mis abuelas es muy sentimental que hasta lloraba de alegría; creo que eso lo heredé de ella, y me da mucha alegría. De la vida real, todo puede hacerme llorar; antes lo veía como algo negativo, pero después vas creciendo y te das cuenta de que, al contrario, para esta profesión es bueno que seas tan sensible.

Entonces, ¿fue fácil para ti llorar en la telenovela? (Risas.) ¡Sí, y más en Los ricos también lloran! Me tocó llorar muchísimo. Después de sufrir tanto con Mariana, ¿te gustaría ser una villana y dar unas buenas cachetadas? (Risas.) No sé si cachetadas, pero para mí sí es importante buscar personajes del otro lado. Estoy a la espera de uno para una producción, algo que sería muy distinto. Estoy muy emocionada y a la espera del “sí”. Si se hace, estaría padrísimo, porque sería el polo opuesto a Mariana.

Terminaste de grabar la telenovela y te fuiste de vacaciones, ¿ya te hacía falta descansar? Sí, me di oportunidad de ir a ver a mi familia que ya extrañaba muchísimo; viajé a Oaxaca, a Guadalajara... Y me fui a Puerto Escondido con mi novio. Tengo otro viaje en puerta para la boda de una prima. Estoy en eso: en reencontrarme con todo lo que tenía en pausa por el trabajo. El trabajo de una actriz es buscar siempre trabajo; ya estoy viendo para julio un proyecto que me ofrecieron.

Aprovechando el viaje, ¿presentaste a Hugo con tu familia? Sí, se conocieron muy bien. Mi mamá ya conocía a Hugo y tienen una bonita relación; lo quieren mucho y están felices de que nosotros estemos contentos.

¿Piensas en la maternidad a corto plazo? No; es algo que he querido y he soñado, pero no tengo prisa. Una mujer se va dando cuenta con el pasar de los años cuál es el momento ideal. En este momento no está en mis planes, pero sí quiero tener hijos.