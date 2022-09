Claudia Álvarez revela cómo le hace para estar al pendiente de sus tres hijos, sin parar de trabajar

Tras dar a luz a sus mellizos en enero pasado, Claudia Álvarez regresó a las telenovelas con una participación especial en el melodrama que ya prepara el productor Nicandro Díaz, Mi camino es amarte. Durante la grabación, la actriz nos contó cómo ha vivido la maternidad, de qué forma logró recuperar su figura y nos dijo qué piensa de las críticas que ha recibido en redes sociales sobre la crianza de sus tres hijos.

¿Cómo te sientes de regresar a trabajar? Muy contenta, ahora sí que en friega porque ahora tengo tres chamacos, pero estoy feliz, siempre es un placer trabajar, de hecho no he parado de hacerlo, pero en foros sí es mi regreso con esta participación especial en la telenovela Mi camino es amarte; y en noviembre empiezo una serie padrísima, ahí ya sabré lo que es trabajar de lunes a sábado.

¿Cómo te vas a organizar con tus tres pequeñines? Tengo gente de toda mi confianza que me ayuda, de lunes a viernes estaré a full, pero es sólo por una temporada. Ahora sí que mis hijos van a saber que su mamá es una mujer trabajadora, al igual que muchas mujeres que enfrentan la vida, luchan por sus sueños y disfrutan lo que hacen; y cuando no estoy grabando estoy con ellos de tiempo completo.

“Así que me organizo como muchas mujeres lo hacen, con la ayuda de alguien de confianza: una enfermera, mi prima, mi mamá… Pienso en mí y en ellos, en mi futuro y en el suyo, así tiene que ser”.

¿Cómo has vivido la maternidad? Con todos sus procesos, creo que fue más duro con mi primera hija (Kira), pero ahorita como que ya agarré la onda, no tengo culpas, me las quité y estoy con mis hijos muy bien. Me considero una mamá que está en constante aprendizaje, con nuevos retos, entiendo que todo es por temporadas: la de los berrinches, de los celos, de que no quieren comer… No deja de ser difícil, la maternidad me cambió la vida porque estaba acostumbrada a ser primero yo y a hacer mis cosas, y ahorita tengo que ir a las clases de natación, a la terapia con los bebés y a no sé qué, y de repente dices: “¿y yo?”, pero es una etapa padrísima, soy mamá, tengo otras responsabilidades y me encanta.

Dicen que es de las mejores etapas en la mujer… Pues yo me siento muy bien, como más segura, sé mejor lo que quiero y cómo lo quiero, tengo otra forma de estar en la vida, así me hace sentir la maternidad: con más fuerza, me siento una mujer fuerte para mis hijos, pero sí es una ching... Mucha gente puede pensar: “lo hace ver como si fuera tan fácil” y no, no es fácil, los hijos son grandes maestros que vienen a enseñarnos a ser mejores personas (…) Es muy bonito tener conciencia, estar informada y leer sobre lo que está pasando en cada etapa de tus hijos, aunque siempre van a necesitar terapia, si lo haces muy bien, porque lo hiciste bien y si lo hiciste mal, porque lo hiciste mal, pero yo lo veo de forma personal, como un aprendizaje, quiero ser una mejor persona para ellos.

Al final, como figura pública, siempre serás blanco de críticas, ¿qué piensas al respecto? Cuando las he expuesto es porque me encanta y no porque me afecten, sé que muchas personas se identifican. A mí, si algo no me afecta es lo que la gente piense, llevo tantos años trabajando en esto y sé que la gente me juzga, pero llega el momento en que te vale, y no tienen una idea de cuánto me vale. Por eso, cuando lo he expuesto, lo hago con todo el propósito de que muchas mamás que llegan a sentir una culpa, se reflejen con lo que la gente me puede llegar a decir a mí, y que vean cómo lo tomo y lo proceso. A mí ¿quién me va a estar diciendo lo que está bien o mal? ¡Quién se creen! Aparte, uno comparte, en una historia de Instagram, sólo diez segundos de las 24 horas del día, y te juzgan por eso, entonces yo me río mucho, cero me preocupan y cero me afectan las críticas.

Por otro lado, ¿cómo le hiciste para recuperar tu figura? La verdad sí le friego, es disciplina, 90 por ciento es llevar una alimentación saludable y lo demás es ejercicio. No es magia, no soy de las que dicen: “así es mi genética”, yo sí le ching...

¿Te gustaría tener otro hijo más adelante? No, mi esposo ya tiene cinco, y así ya somos una familia grande y feliz.

Sigue el chisme:

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos

El video donde Pedro Infante explicaría por qué tiembla el 19 de septiembre

Shakira: “Puse mi carrera en segundo plano para apoyar a Piqué”

Por qué le decían Lady Di a la princesa Diana