Clara-mente ya es oficial: Piqué publica primera selfie con su novia

Ha pasado medio año desde que se supo que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación, tiempo en el cual a él se le vio con Clara Chía, sin que fuera una relación oficial.

Sin embargo, después del escándalo por la canción de la colombiana donde les dio hasta con la cubeta, al incluso hacer un juego de palabras para mencionar que Clara Chía "tiene nombre de persona buena", aunque "clara-mente no es como suena", el amorío ya es oficial.

El futbolista compartió la primera selfie con su novia, a quien incluso acusaron de comerse los yogurts del refrigerador de Shakira, detalle por el cual la colombiana habría sospechado que el padre de sus hijos le habría sido infiel.

Se trata de la confirmación del romance de Piqué con Clara Chía, que es criticado por haber empezado, supuestamente, por una infidelidad. Es por eso que incluso hay quienes dicen que a Gerard le está llegando el karma, pues todo le está saliendo mal.

A PUNTO DE QUEDARSE SIN SUS GANANCIAS MILLONARIAS

Es por todos conocido que Piqué tuvo que irse de manera activa del futbol a consecuencia del escándalo de su separación, pues cada que pisaba el campo le gritaban cosas horribles y no lo dejaban jugar. A partir de ahí se hizo público que el futbolista seguía perteneciendo al Barcelona, pero como parte de un grupo directivo y de inversionistas, lo que le genera ganancias millonarias por un patrocinador que, además, le recomendó Shakira. Se trata de Mickey (Hiroshi) Mikitani, fundador y presidente del grupo Rakuten, un gigante de la comercialización digital que invierte 55 millones de euros –algo así como mil 124 millones de pesos– en el Barça, con un bono de millón y medio por ganar la Liga, esto es, más de 30 millones de pesos a repartir entre los jugadores y cuerpo técnico.

El empresario también daba cinco millones de euros extras por ganar la Champions League, 102 millones de pesos más a manera de motivación para los jugadores, y una parte proporcional a Piqué por ser comisionado de tan importante patrocinador.

Ahora todo se acabó, pues a pesar de que dicho contrato había durado hasta finales del 2021, y el dueño de Rakuten dio un voto de confianza para continuar otros cuatro años más, la separación entre Shakira y Piqué fue el motivo principal para que Mikitani se retirara, ya que además de ser amigo de la cantante, en los negocios orientales es mal visto un hombre infiel, porque no es alguien en quien se pueda confiar.

Otro de los negocios de Piqué es Kosmos Studios, el cual produce la página web The Players’ Tribune y el torneo King’s League; dicha empresa también era parte de la Federación Internacional de Tenis, la cual tiene en su portafolios la Copa Davis, que tendría una participación millonaria con Kosmos, pero igualmente, a partir de la separación, esto ya no podrá ser debido a que Piqué tuvo que rescindir el contrato, pues quedó incapacitado para cumplir pagos y acuerdos con otros acreedores debido a que ya no es futbolista y a que ya no tiene el patrocinio del empresario japonés.

