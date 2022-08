¡Cincuentón, ardiente y fiel! Fernando Carrillo enseña todo pero solo una mujer lo disfruta

Fernando Carrillo es una de las figuras más importantes de las telenovelas, su rostro ha protagonizado un sinfín de melodramas y su imagen ha recorrido el mundo entero refugiado en el cariño de los melodramas en los Países Bajos y parte de Europa. El actor de 52 años nunca ha perdido su figura de adonis, y por redes sociales los comentarios de sus fans siguen siendo tan atrevidos como con un protagonista veinteañero.

El actor venezolano se atreve a lo impensable, y bajo una cuenta de OnlyFans abre la opción de mostrarse tal y como vino al mundo, sin empacho, sin pena, y es consciente de que posee uno de los cuerpos mejor cuidados del espectáculo.

Para muchas de tus fans, esta noticia es una locura… Sí, estoy muy contento, mis fans lo estuvieron pidiendo, y lo único que puedo hacer es darme la oportunidad.

¿Esperas sacar una ganancia? Es raro, yo no lo hacía como una entrada económica, sin embargo, mi equipo ha hecho estudios, y a pesar de que yo puse un precio muy bajito para que mis fans no batallaran con él, podría ser una cantidad muy superior a los contratos que tuve en las telenovelas por el año de 1998, justo en el apogeo de mi carrera.

En ese entonces eran contratos millonarios, ¿no? Justamente, yo soy el primer sorprendido con todo lo que está pasando. Diosito nunca lo abandona a uno, y pues estamos con esto; siempre lo mejor está por venir.

Eres el primer protagonista que se atrevió a esto, ¿no te pone nervioso? No, la verdad es que me siento muy cómodo con mi cuerpo, puedo quitarme la ropa porque estoy contento con lo que veo, y sin duda sé que puedo ser ejemplo para los chavos, que pueden ver que pasados los 50 puedes ponerte mejor; ojalá les sirva a muchos como motivación.

¿Nunca tuviste una propuesta indecorosa? Sí, desde siempre, pero uno siempre sabe cuáles son los límites; yo escuché de todo, desde las propuestas más indecorosas hasta las más románticas, pero siempre me di mi lugar y soy un hombre respetuoso.

¿Sigues enamorado de tu esposa? Sí, totalmente, soy un hombre completamente enamorado y me he dado cuenta de muchas cosas. No creo que pueda seguir cometiendo los mismos errores de cuando era joven, sin duda aprendí mucho en el camino y ya no soy el mismo; por primera vez lo estoy haciendo diferente, me gusta la fidelidad.

¿El bebé cómo está? Milo apenas va a cumplir un año y cinco meses, así que tengo que estar más sano y más activo que nunca; me ha motivado a hacer más cosas, me siento bendecido, encantado. Estoy aprendiendo de él, cuidándome al máximo para que tenga papá para rato.

María Gabriela, tu esposa, ¿cómo se encuentra? Está hermosa, ella, junto con la relación que tengo, es hermosa, es algo que sin duda nunca había vivido; yo creo que oré tanto a Dios para tener una mujer así, una familia bajo el techo del matrimonio, y pues sí, todo lo que uno pide con fe termina ocurriendo.

Entonces, ¿eres fiel por primera vez? Sí, estoy feliz de casado; siempre uno puede elegir ser un golfo, pero ahora no quiero ser así. No quiero escucharme como un fanático, pero siento que Dios espera cosas de mí y no quiero decepcionarlo. Ahora soy un hombre fiel, completo y con muchas ganas de disfrutar de mí también.

Fernando Carrillo