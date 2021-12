Chuponcito ¡se salió con la suya!

Molesta e inconforme está la primera de tres víctimas que han denunciado los bajos instintos del payaso Chuponcito. Carla Oaxaca, su exrepresentante, lamenta que en una audiencia realizada el pasado 14 de diciembre a petición de José Alberto Flores (nombre real del payaso), una jueza haya rechazado la denuncia que ella interpuso en el 2019 contra el comediante por acoso sexual.

En entrevista, explica que la autoridad encargada del caso le concedió libertad al acusado sin que él mostrara una sola evidencia; por tanto, llevará su caso a otras instancias hasta conseguir justicia.

¿Qué pasó en la audiencia? Fue una sesión imparcial, totalmente de su lado; la juez nunca me concedió la palabra, llegaron sin declarar, sin pruebas, y eso fue todo. Le aprobó el dictamen de un psicólogo particular que decía que él era incapaz de cometer ese acto, y le aceptó declaraciones de sus dos hijas, su yerno y Armando Roa, quien era abridor del show; todas fueron copiadas y pegadas porque decían exactamente lo mismo, y todos dependen económicamente de él. Aceptaron que estuvimos en la Hacienda de Cortés, que es el evento que narro en mi declaración, y la juez dijo que la dirección estaba mal.

¿Por eso ya no sucedieron las cosas? ¿Qué sucedió con las pruebas que presentaste? Todas las echó abajo; dijo que si el hecho sucedió en abril, por qué denuncié hasta agosto. Respondí: “Porque estaban cerrados los tribunales y fue el día que me citaron. La peor ofensa es que la juez dijo que tal vez entre abril y noviembre algo me sucedió, y por eso salí con daños (en los exámenes psicológicos). Esta juez está pisoteando mis derechos; se meterá una queja contra la juez. Voy a llegar a todas las instancias, porque esto no se acabó.

