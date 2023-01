Chumel habla de la demanda de La Trevi: "Si quiere perder tiempo conmigo, está bien". Video

Gloria Trevi tiene una demanda en contra de Chumel Torres por daño moral, sustentada, han explicado los abogados de la cantante, en que Chumel ha hecho "ataques fuertes hacia a su persona que han dañado su patrimonio”.

Chumel habló por primera vez del caso y aseguró que ese pleito legal es un "caso administrativo" y que ha decidido "dejarlo fuera de mi cabeza".

"No pretende que a nade le vaya mal en su carrera pero hacer un chiste de una situacion no hace que la situación desparezca; si tu te burlas de algo, ese algo sigue ahí".

El motivo del pleito entre Chumel y Trevi son los comentarios, memes y chistes que el comediante ha publicado en redes sociales sobre el juicio que Gloria Trevi enfrentó hace 20 años y del cual salió libre luego de casi cinco años presa.

"Yo lo que hice fue publicar un meme", señaló Chumel Torres ayer por la noche en una conferencia de prensa que sirvió para anunciar su gira 2023 y en la que evitó mencionar el nombre de Gloria Trevi.

"Esta señora tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es mas grave, es prioridad... si quiere perder tiempo con este idiota, pues todo bien", dijo en referencia a ubna revelación que hizo Rolling Stone la semana pasada en la que se informó que en efecto, hay una nueva demanda contra Trevi, interpuesta por dos mujeres de las que se desconoce su identidad por protocolo del sistema judicial.

Trevi respondió a esa revelación con un comunicado: "No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años".

Chumel Torres explicó también que ha procurado que la demanda de Trevi en su contra por daño moral no afecte su vida.

"El tema lo dejé porque es un asunto administrativo que no quiero que se me vaya la cabeza porque lo que yo hago es comedia y lo que hago son chistes y a veces un chiste te puede hacer enojar".

