Christopher Uckermann no cree en la vacuna y exige que no relacionen a RBD con el tema

A todos sorprendió la reacción de Christopher Uckermann por una campaña de vacunación anti COVID-19, luego de pedir que dejen de relacionar el tema con el grupo RBD.

El integrante de la famosa agrupación mexicana que se reunió hace unos meses, alzó la voz en Instagram luego de que la Secretaría de Salud en Brasil utilizó la imagen de RBD para invitar a la población a vacunarse contra el coronavirus.

Y es que debido a que en aquel país perdura el fanatismo por los mexicanos, les pareció buena idea involucrarlos en la campaña.

Pero a Christopher Uckermann no le gustó que la imagen de RBD estuviera involucrada en el tema, así que explotó:

La postura de Christopher Uckermann en realidad no es una sorpresa, pues es sabido que no apoya del todo el tema de las vacunas, pues no cree en ellas.

A principios de este año dijo al reportero Edén Dorantes que no se vacunaría:

"No creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Mi familia apoya lo mismo, nadie se va a vacunar".

