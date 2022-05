Christopher Uckermann anuncia su retiro del espectáculo a sus 35 años

"La fama jamas te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar", dijo Christopher Uckermann al anunciar su retiro del medio del espectáculo y luego de vivir la fama en carne propia.

El actor y cantante sorprendió a sus seguidores con un video donde explica sus motivos para abandonar los escenarios con tal de enfocarse en su faceta espiritual. "Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño".

Compartió que los contenidos que actualmente gozan del éxito, en realidad no llevan un mensaje positivo, por lo que anheló "que podamos consumir cosas que alimenten".

El ex RBD: "Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”.

Christopher se dio a conocer como cantante y actor, pero actualmente es estudioso de la cábala, por lo que seguirá ligado a la música pero desde otra perspectiva. “Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos.

"A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra”, comentó.

“Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, mucho no saben lo que hacen realmente… ¿pero quién sabe lo que hace en este mundo?", dijo Christopher.