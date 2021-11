Christian de la Campa habla sobre la chispa de amor que surgió con Cristina Eustace

Los encantos de la cantante Cristina Eustace, ex de Esteban Loaiza, lo flecharon. La convivencia de estar aislados en una casa dentro de un reality show les sirvió para enamorarse. Ella y Christian de la Campa vivieron un romance frente a las cámaras de televisión, pero hicieron el pacto de que fuera del programa de televisión serían amigos, y que sólo el tiempo diría si pueden formalizar una relación.

El actor confiesa que van despacio porque no tienen prisa, se llaman todos los días y él ya conoce a su familia. “Es una gran mujer”, dice a TVyNovelas. El galán de 40 años también habló sobre el conflicto por la perrita que le regaló a su ex, Palmeira Cruz, y su nuevo proyecto actoral.

¿Estás confirmado para la nueva telenovela de Salvador Mejía? Tuve la oportunidad de conversar con él y fue de palabra, no tengo contrato aún; parece ser que sí está confirmado, y espero estar en ese proyecto.

Llegas a este proyecto luego de estar encerrado en una casa por más de dos meses en un reality show. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas, pero uno de los aspectos más importantes que pude trabajar y aprender fue a ser paciente; antes de entrar al aislamiento no lo era, y tuve que trabajarlo muchísimo. Aprendí que la televisión siempre será televisión por más que tenga la etiqueta de un reality show, siempre está concebido con el propósito de entretener al televidente.

¿Hubieras querido llegar a la final? Con todo lo que me he dado cuenta fuera del reality, no, pero evidentemente estando adentro todos queríamos ganar, aunque es mejor estar afuera.

¿Qué te faltó hacer estando adentro? Estoy muy contento con lo vivido y no entiendo las críticas del público; yo siempre fui caballero, honesto, leal y empático, traté de velar por la buena convivencia. Tuve la oportunidad de vivir de todo, de hacer amistades y hasta que surgiera la chispa del amor.

Y justamente encontraste el amor... ¿Cómo se dio ese flechazo con Cristina Eustace? Todo surgió desde la empatía, siempre fui muy consciente de qué mensaje estaba mandando al exterior, y a mí me interesaba demostrar que hay que ser empático y leal con tus compañeros; cada acción que hacía buscaba demostrar esos valores. Cuando Cristina se lesionó su mano yo quise ser empático y ayudarla porque conozco su situación, yo tengo dos operaciones de hombro y rodilla izquierda; sé lo que se siente pasar por eso, y es algo bien fuerte. La ayudé, la cuidé, y dentro de toda esta convivencia se dio la chispita del amor y acordamos adentro que afuera íbamos a hacer amigos y seguir frecuentándonos, depende de la agenda de cada quien. Estamos distanciados el uno del otro, pero sí nos seguimos escribiendo desde la distancia.

¿Te gustaría formalizar algo? Pues sí. Tengo que conocerla mucho, tuve la oportunidad de convivir más con ella y acompañarla en el hospital ahora que se operó su mano, y conocí a su madre e hijo, entonces estamos llevando las cosas muy lento, y sólo el tiempo lo dirá. Es una gran mujer, muy trabajadora, y sea yo o quien sea que se quede con ella, será muy afortunado.

Tu exnovia, Palmeira Cruz, dijo que recibió ataques por unas declaraciones que diste en el reality show... Jamás he hablado mal de una expareja, pero lo que sí hice fue decir la verdad, que por la ruptura ella no me iba a dejar ver a la perrita, lo cual es totalmente cierto. Todo lo que ella está diciendo lo están sacando de contexto; a mí no me gusta meterme en debates ni mucho menos, si ella se siente bien haciendo eso, no se lo voy a refutar.

¿Qué fue lo que pasó? Realmente lo que sucedió fue que esa perrita se la regalé en una etapa de mi vida en la que estaba muy mal económicamente y cuando ya había terminado con ella, pero yo no quería que ella cayera en depresión a raíz de la separación; ella me dio la mitad del dinero, pero yo no se lo pedí. Todo ese año estuvimos separados y me enamoré de la perrita; yo amo a los animales más allá de lo normal, y le pedí que antes de entrar al reality me la diera para estar con Buhi una última noche, pero nunca apareció, nunca me llevó a la perrita, más nunca la vi. Esta historia la conté en el reality y el público lo sacó de contexto. Jamás dije a mis fans que la atacaran, y mis campanitas (fans) nunca la atacaron porque ellas no son agresivas.

