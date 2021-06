¡Christian Nodal ya puso fecha para tener bebé con Belinda!

Con 22 años, Christian Nodal demuestra que sabe lo que quiere y parece que nada lo podría detener en sus planes de formar una familia con Belinda.

Y es que luego de comprometerse en España, con un anillo valuado en 3 millones de dólares, unos 60 millones de pesos mexicanos, el popular cantante reveló que quiere tener hijos.

Pero tan está claro con lo que desea, que reveló que busca tener una niña, y hasta puso fecha para que eso ocurra.

En entrevista con Tanya Charry para 'El gordo y la flaca', Nodal dijo que actualmente tiene 22 años, pero para sus 24 espera ya ser papá.

“Yo, personalmente, quiero tener mis hijos a los 24 años, yo siempre he soñado… o sea desde los 11 años, he soñado que a los 24, tener ya a mi hijita. Yo soñaba mucho con una niña, entonces si Dios, la vida, Beli y todo se pone para eso, pues primero Dios para los 24”.

La claridad de sus planes con Belinda ocurrieron desde que tenían 2 meses de novios, cuando Christian Nodal llegó con su familia a contarles que se iba a casar con su novia.

"Ni conocían a Beli ni nada.. yo les dije, ‘me quiero casar con Beli’ (risas). Me dijeron ‘¿pero cómo? Explícanos’ y todo eso, ‘estás loco’ y luego ya que les empecé a contar todo lo bonito que me estaba pasando fue así de ‘no, pues tienes toda la razón’ y después de que la conocieron, quedaron super enamorados de ella".

Así que después de 9 meses de noviazgo, planeó el compromiso:

"De ahí pa’l real yo tenía la decisión de que ‘yo me quiero casar con ella’, nomás que no encontraba el momento adecuado y cuando lo encontraba pues no se daban las cosas, hasta que me devolví aquí a España y empecé a planear ahí todo rapidísimo, lo más rápido posible para que saliera algo super romántico como le gusta a mi mujer y que saliera algo inolvidable y al final salió un resultado superbonito con mucho amor.

"Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo; todo el momento fue superemotivo, ella estaba muy feliz", confesó.

Incluso ya sueña con el gran día de la boda, de la cual aún no hay fecha:

“Yo lo único que me imagino y lo que me muero por ver es a su papá entregándomela a mí, por el camino… y aparte ver a mi familia sentados ahí y yo verla a ella decir que ‘sí’, yo decir que ‘sí’ y darnos ese besito.

"Yo no he ido a muchas bodas, entonces yo estoy con ese sueño y al final lo que yo quiero hacer es una boda que la haga feliz y que a mí me haga feliz”, dijo feliz Nodal.

