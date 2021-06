Christian Nodal respondió así al preguntarle si Belinda ya está embarazada

Durante el primero de cinco conciertos en Monterrey, Christian Nodal tuvo una conferencia de prensa en la que no se salvó de que le preguntaran de su noviazgo con Belinda y si ya tendrán un bebé.

Y es que Belinda apareció recientemente acariciándose el vientre, y en una reunión donde muchos estaban tomando, ella prefirió no brindar, lo que desató dudas sobre si está cuidando su embarazo.

Así que al preguntarle a su prometido, se salió por la tangente: ""¡Voy a ser papá muy pronto... pero con un nuevo disco".

Pero explicó: "No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas. No sé si vamos a hacerlo público o será privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado y mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso.

"Nos acabamos de comprometer, sigue la boda, luego estar casados, disfrutarnos tantito, y luego sigue un bebé. Paso a pasito, pero yo, como te digo, estoy disfrutando muchísimo cada etapa".

Sin embargo, recordó el deseo que ya había compartido en otra entrevista: "A los 24 ya tengo que ser papá. Yo quisiera tener unos cinco hijos".

Así que solo faltan dos años para que se concreten sus planes de paternidad, si es que todo marcha bien con Belinda hasta ese entonces.

Y como ese anillo de compromiso no se paga solo, el cantante ya se prepara para una extensa gira por Estados Unidos los últimos meses del año.

