Christian Estrada y Ferka Quiroz exponen el origen de la guerra por su hijo y cómo podrían solucionarlo

La guerra entre Ferka Quiroz y Christian Estrada se ha puesto al rojo vivo, luego del incidente que protagonizaron el sábado 26 de noviembre en una plaza comercial, y que en cuestión de minutos se volvió viral en redes sociales. Los hechos fueron así: la actriz se encontró con el padre de su hijo Leonel, y terminó siendo víctima de una emboscada en la que fue despojada del menor.

Luego de eso, el modelo estuvo detenido tres días en el Reclusorio Norte, pero al final las autoridades no encontraron elementos para mantenerlo en prisión. Esa decisión hace que la impotencia salga por los poros de la concursante de Las Estrellas bailan en Hoy. Exige que las autoridades impartan justicia para ella y el menor de apenas un año.

“Estoy muy sacada de onda, muy triste. Soy una mujer súper alegre, por eso pronto estaré bien, eso lo sé; soy generosa conmigo aceptando que las cosas son así”, dice la intérprete desde el set donde graba el reality de Televisa. En exclusiva, Christian también nos da argumentos para no dar tregua.

“ESTOY DISPUESTA A NEGOCIAR”

Para Ferka es fundamental cuidar la salud en estos momentos de tensión; por eso recurre a un especialista que calme su ansiedad. “La terapia tiene que ser de canasta básica; hoy por hoy, claro que lo voy a seguir haciendo. Esto me está pasando hoy a mí, pero también le pasa a muchas mujeres que me han contactado, entonces alzaré la voz por mí y por todas ellas, por esas mujeres que no ven dónde está la agresión y piensan que el progenitor del niño tiene derechos a muchas cosas. Entiendo que son derechos, pero no son las maneras; seguiré con la investigación, seguiré aportando pruebas. Saben que tengo un proceso legal, por eso hay muchas cosas de las que no puedo hablar, pero evidentemente ya estoy hablando con el frente nacional de mujeres porque soy víctima de violencia vicaria; por supuesto que haré lo que pueda para ayudar”.

Aunque Christian Estrada argumenta que su expareja no le brinda posibilidades de un acuerdo justo, Ferka afirma a TVyNovelas que siempre ha estado abierta al diálogo. “Siempre he querido negociar de la mejor manera por mi hijo, estoy dispuesta a hacerlo porque nunca he tenido un problema. Él siempre ha hecho declaraciones falsas, argumenta que nunca lo dejé ver al niño, pero tengo pruebas; al final de cuentas, amo a mi hijo por sobre todas las cosas y jamás ha sido mi intención dañar a su padre”.

“HAY PAPÁS QUE USAN A SUS HIJOS PARA HACERLE DAÑO A LA PAREJA”

¿Nunca le has negado una visita?, le preguntamos. “¡Jamás! Ustedes saben que yo soy muy transparente, jamás he hecho eso, por lo que me iré a las instancias de los derechos humanos, de la violencia familiar y vicaria. Eso me interesa mucho, ya que ese tipo de violencia está creciendo y se está empoderando en este país; lo haré con mucho gusto porque no puede ser posible que los papás tomen a los hijos para hacerle daño a sus parejas; se ve entre hombres y mujeres, pero en este caso somos la mayoría; no entiendo cómo utilizan a un niño para dañar al otro, porque sabes que es un daño irreparable, es con lo que más me pueden lastimar, entonces por supuesto que lo haré”.

El respaldo del público y de sus compañeros artistas ha sido un bálsamo que ha aliviado a Ferka en medio de la oscuridad, y así lo describe: “Estoy totalmente agradecida; no ha sido de a gratis, ha sido también por compañerismo, por amistad, por toda la gente que conozco de todo este tiempo en el medio. De verdad, estoy bendecida por estas muestras de cariño. Agradezco sobre todo a mi productora (Andrea Rodríguez), porque me ha brindado su apoyo incondicional. Estoy rodeada de amor, y esa red de apoyo me alimenta el alma”.

“SIGO EN SHOCK Y TENGO MIEDO”

Una semana después de los hechos, la actriz todavía llora. “¡Sigo en shock! No lo puedo creer. No acepto la incompetencia de las autoridades. Me entristeció porque hay muchas pruebas con las que no puedo estar tranquila. Ahorita tengo miedo, pero me estoy protegiendo. Claro, no diré cómo, porque los alerto. La guardia no la bajo, porque mi hijo es mi todo, al igual que mis padres que los amo y se han portado como unos dioses, no me han soltado de la mano. También tengo amigas increíbles… Me siento muy bendecida”.

La idea de renunciar a Las estrellas bailan en Hoy nunca pasó por su cabeza. “Me considero una mujer valiente, que no abandona los proyectos. Evidentemente tengo cosas bastante complicadas que solucionar y debo dividirme en 20, pero no soy una mujer que sabe renunciar. Aquí estoy, porque hemos trabajado muchísimo para seguir en esta competencia, y jamás le haría eso a mi compañero, a mi coreógrafa, al programa, a mí… Nunca lo haría. Quiero enseñarle a mi hijo que, pese a las adversidades, él tiene que seguir trabajando por sus sueños y sus objetivos”.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiaca

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne