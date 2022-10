Christian Estrada jura que sigue con Ferka: "No estamos separados"

Luego de que una publicación asegurara que Christian Estrada y Ferka se habían separado a causa de que él se enteró de que a ella le gustan las mujeres y que sólo lo utilizó para embarazarse, él nos asegura que nada de eso es cierto.

“No, no pasa nada, con todo respeto es la madre de mi hijo y seguimos juntos, pero ahorita me tengo que poner a mí primero, porque se viene trabajo y, si yo no trabajo, cómo le hago para mantener al niño”, nos dijo. Aunque sí dejó claro que no estuvo unos días con María Fernanda (nombre real de Ferka), pero que fue por trabajo, no porque se hayan separado.

“Todo fue por chamba, no nos separamos, eso lo aseguro, Ferka y yo estamos bien, simplemente ya somos padres, lo hacemos por el niño… Son rumores, no estamos separados”, enfatizó el ganador de Inseparables.

“TENGO UNA GRAN BENDICIÓN CON LEONEL Y FERKA”

Lo más importante para ellos, reiteró, es su hijo Leonel, a quien recién bautizaron. “Desde hace mucho lo dije, yo crecí sin papá, así que tengo ahorita una gran bendición con Leonel y con Ferka, que es una gran mujer, así que cuando le hice el bautizo dije: ‘de aquí soy, voy a tirar esta hacienda por la ventana, le voy a regalar lo que yo siempre quise de niño’, que fue un caballo que le regalé y tuvo padrinos de lujo, Lambda y Karla Díaz”.

Luego de darse a conocer en los realities de Guerreros e Inseparables, ahora Christian busca una oportunidad en la actuación: “Tenemos proyectos en puerta, quiero hacer una serie, ser el villano, alguna telenovela y andamos en pláticas”.

Al ser cuestionado en torno a que ya por fin se le ha dejado de insistir con el tema de Frida Sofía, contestó: “La verdad nunca hablé mal de ninguna mujer y se ha demostrado con el tiempo, porque vean dónde estoy ahorita”.

