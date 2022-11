Christian Estrada NIEGA haber dañado a Ferka, pero sus fans lo ponen en su lugar

Después de ser acusado por su expareja de haberle quitado a su hijo en una emboscada con un abogado falso, Christian Estrada dio la cara y presume que él no hizo ningún daño, pese a que Ferka hasta se desmayó al ver cómo su hijo era llevado por su padre sin que ella pudiera hacer algo.

Luego de ser detenido y liberado sin ningún cargo, el modelo publicó un comunicado para explicar su postura:

"Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo: No se me involucró en ningún proceso ni se se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido.

"Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie.

"Les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento. A ti Leonel te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros, es tu derecho hijo".

Sin embargo, algunas seguidoras de Christian Estrada lo pusieron en su lugar al recordarle que "NO ERA LA FORMA" para tener contacto con su hijo, pues dejó llorando a Ferka.

"Caí en lo que él decía": Ferka lamenta que autoridades liberaron a Christian Estrada

Antes de que Christian presumiera que salió libre y sin ningún proceso en su contra, Ferka declaró a los medios que teme por su seguridad luego de que su ex quedó libre.

“No hubo detención, vamos a seguir con la investigación porque no se cumplió la flagrancia. Yo la verdad estoy enojada y sentida porque la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle", dijo tensa, pues Christian sabe dónde buscarla.

“Sabemos que ningún padre tiene derecho a arrebatarle sin permiso el bebé a la madre. Estoy en shock, estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo tengo pavor. Él está libre”, recalcó Ferka, quien admitió que cayó en la trampa de creerle al padre de su hijo.

