Chiquis se sincera sobre la pelea que tuvo con su madre Jenni Rivera

Chiquis Rivera se sinceró al hablar de la relación que tuvo con su madre, la fallecida Jenni Rivera. “Tuvimos nuestros momentos duros, sin duda”, dijo para el portal Page Six en una entrevista como parte de la promoción de su libro “Unstoppable: How I Found My Strength Through Love and Loss” (Invencible ¿Cómo encontré mi fortaleza a través del amor y la pérdida).

“Fue una mujer dura”, contó la empresaria, cantante y modelo, quien, sin embargo, dice que precisamente de eso se trata su libro, ya que gracias a esa dureza y disciplina con la que fue educada, ella pudo salir adelante luego de la muerte de Jenni.

Jenni Rivera murió hace 9 años en un accidente aéreo cerca de Monterrey, de donde viajaba con rumbo a la Ciudad de México después de un concierto.

En ese momento, madre e hija estaban distanciadas y se asegura que sus problemas fueron la causa de que Jenni dejara a Chiquis fuera de su testamento.

Para la hija de Jenni, sin embargo, la pelea que las mantenía sin hablarse en ese momento no era algo grave. “Nos hubiéramos reconciliado, ya antes habíamos pasado temporadas sin hablarnos”, dice Chiquis, quien pone de ejemplo sus 15 años, que fue un festejo marcado por el hecho de que llevaban tres meses sin verse, precisamente porque se habían peleado.

La familia Rivera actualmente vive actualmente un proceso difícil porque los hermanos de Jenni pidieron una auditoria a las empresas que les dejó su madre, las cuales hasta ahora habían sido manejadas por Rosie y Juan Rivera, hermanos de la cantante.