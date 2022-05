Chiquis se la pasó tan bien con Adela Micha ¡que aquello casi termina en borrachera!

Como parte de la promoción de su disco Abeja reina, Chiquis Rivera llegó a México para presentarse en varios programas como Hoy y el de Adela Micha, La Saga, donde la entrevista casi se convierte en una borrachera.

Es costumbre de la periodista ofrecer cualquier tipo de bebida a sus invitados, así que Chiquis de inmediato dijo que a ella le gustaba el tequila. Mientras contaba datos de su vida personal, incluido momentos duros como el abuso del que fue víctima y todo en torno a su mamá, Jenni Rivera, la cantante probó el alcohol.

Los shots llegaron poco a poco y después de una hora, Chiquis se levantó para presumir su cuerpazo, y mencionó que ya estaba mareada.

Después hubo una sesión de preguntas candentes que respondió sin tapujos e intentó cantar 'No llega el olvido', uno de los éxitos de su madre. Pero a la mitad, se le olvidó la letra y no tuvo más que reírse, lo que le valió porras del staff.

Después de 2 horas de entrevista, Chiquis resaltó que estaba muy "happy" (feliz), y confesó: "Les voy a decir una cosa. El día de hoy y me divertí un chingo, eres súper, una energía tan hermosa, eres neta, eres de las mías. Me la pasé chingón y no me vayan a juzgar, que canté más o menos".

Adela la llenó de buenos comentarios: "A mí me gusta la gente auténtica, que dice las cosas como son, ny también creo que quienes nos ven lo sienten, y saben cuando alguien es neta".

"Ya no podemos hacer al público mensos. Siempre voy a ser quien soy, muy honesta", remató Chiquis.