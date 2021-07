Chiquis no estaba en el testamento de Jenni Rivera, pero "ha recibido muchísimo"

Esta semana el programa 'Hoy' presentó una entrevista donde Juan Rivera recordó que su sobrina Chiquis se ha beneficiado con el dinero de Jenni Rivera pese a no estar en el testamento.

En medio de la ruptura de la familia, y luego de los dimes y diretes entre tíos y sobrinos por la auditoría que solicitó Johnny López a Jenni Rivera Enterprises, estas declaraciones llaman la atención.

Y es que Juan Rivera aseguró que el hecho de que los hijos de Jenni Rivera quieran manejar la empresa es un favor para él y para su hermana Rosie, quien renunciará a ser albacea y manejar la fortuna de La Diva de la Banda.

"A Rosie y a Juan le van a hacer un favor enorme, no se imaginan la tranquilidad que nos van a dar, porque aunque la gente de afuera que critican, los números les van a callar la boca, Rosie y Juan no", dijo sobre la auditoría.

Juan Rivera ya había comentado hace unos días que Chiquis quedó fuera de la herencia, pero en la entrevista con 'Hoy' lo recordó así:

"Se le ha dado el lugar y reconocido a Chiquis, que aunque ella estuviese fuera del testamento, ella ha recibido muchísimo de la empresa de su mamá con todo derecho".

"Desde que Jenni vivía, si ella tenía un problema, si estaba asustada o tenía duda, yo estaba dispuesto en dar mi vida por mi hermana. He intentado hacer mi mejor trabajo, ¿eso quiere decir que fue perfecto? No", comentó Juan.

Chiquis Rivera. Foto: Instagram

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, Juan Rivera comentó hace poco que no cree que Chiquis quiera hacerse cargo de la empresa de su mamá, pero resaltó que la joven guarda coraje.

"Que yo sepa, no. Creo que extensiblemente mi sobrina está muy dolida por lo que pasó con Jenni antes de que se fuera, me imagino que cargará con ese dolor el resto de su vida, de que no pudo despedirse de su mamá, que no estaban hablando, y luego queda fuera del testamento; no importa qué haga tía Rosie, tío Juan o sus hermanos, es un sentimiento que nunca se borra".

"Creo que ese dolor se ha convertido en coraje y ese coraje con su mamá se traspasó a mi hermanita Rosie; no creo que sea algo personal con ella".

