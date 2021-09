Chiquis llega como sirena a los premios Billboard, la critican y así responde

Chiquis fue una de las invitadas que más llamó la atención cuando llegó a los Premios Billboard Latin Music Awards, realizados en el Wastco Center de Florida, pues su atuendo no era lo que muchos esperaban.

Con un wet look y un entallado vestido color naranja, Chiquis decidió seguir con las tendencias de verano, aunque ya inició el otoño. Su silueta resaltó en la alfombra roja, y al parecer recibió muchas críticas, pues la cantante decidió manifestarse en sus redes sociales.

En Twitter, escribió: "No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…

Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! Rostro boca arriba Así como a

@karolg! I love myself… and so should you.

Pero no todo es malo para Chiquis. Próximamente estrenará “Lo mejor de ti con Chiquis'', un programa que será transmitido a través de la NBC Universo donde tendrá contacto con el público.

Así lo anuncia: "¿Estás listo para transformar tus noches? Mi nuevo proyecto: Lo Mejor de ti con Chiquis, un show de cambio de imagen donde la transformación comienza de adentro hacia afuera".

