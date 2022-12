Chiquis echa habladas mientras confirman a su tío Juan Rivera en 'La casa de los famosos 3'

Luego de cortar lazos con sus tíos, excepto Lupillo, Chiquis envió un mensaje en redes sociales que no tiene remitente, pero se podría inferir que va dirigido a la familia materna con la que ha tenido conflictos en el pasado.

La ganadora del Latin Grammy escribió: "¡Yo no le he robado nada de nadie! Al contrario, nos han robado y todavía piden más!".

Cabe recordar que ya hubo una auditoría en la que resultó que Rosie Rivera salió limpia, pero luego Chiquis reveló en un video que sí hubo un desfalco de la empresa Jenni Rivera Fashion por 80 mil dólares, por "alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía".

"Quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que haba pasado y se los debió decir porque ellos son los de la herencia. A mí me dolió eso", dijo Chiquis hace unos meses, cuando cortó relación con sus tíos.

Pero ahora Juan Rivera tendrá un escaparate para contar su versión, como lo hace en sus redes sociales. Ya está confirmado como habitante de 'La casa de los famosos' en su tercera temporada, a estrenarse el 17 de enero de 2023.

El hermano de Jenni Rivera, cuando ella brillaba en los escenarios, tenía fama de peleonero, y seguramente dará de qué hablar en el reality show.

A Juan Rivera se le unieron otros famosos para entrar al reality de Telemundo, como Aylín Mujica, Paty Navidad, Arturo Carmona, entre otros.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne