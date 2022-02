Chiquis confirma el infierno que vivió en su matrimonio por adicciones de Lorenzo Méndez

Desde hace varios meses Chiquis dejó entrever que fue víctima de violencia en la época cuando estaba casada con Lorenzo Méndez, pero con la publicación de su libro Invencible, finalmente confirmó el infierno que vivió desde antes de casarse.

La hija de Jenni Rivera aseguró que tuvo dudas desde antes de llegar al altar, pero como ya habían pagado todo, se dispuso a simplemente disfrutar de la fiesta.

En entrevista con People en Español, Chiquis aseguró que si Lorenzo Méndez no tuviera problemas de acción con el alcohol y las drogas, su matrimonio quizá no hubiera terminado tan pronto.

Además confirmó que en alguna ocasión él la tomó por el cuello y le escupió en la cara durante una discusión, y que incluso tiene testigos, por lo que Lorenzo no puede negarlo.

"No me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos. No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad y desafortunadamente nuestra relación fue muy pública y se dijeron muchas cosas. Y siento que como mujer tengo que aclarar cosas porque muchas personas estaban como que no nada más era mi relación con él, daban su opinión y era la relación de mucha gente. Ahora pueden leer este libro y saber la realidad de las cosas".

Sin embargo, no piensa hablar más del tema: "Es algo que prefiero no hablar más. Por eso lo escribí porque para mí me ayuda, escribirlo y dejarlo. Le quiero pedir a las personas que se tomen el tiempo de leer el libro y a partir de eso van a poder aprender muchas cosas y no ignorar las banderas rojas".

Sobre las adicciones de Lorenzo, aseguró que si hubiera ambiado, seguirían juntos: "Definitivamente creo que sí porque eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales y te causan pensar cosas que ni están ahí. Inseguridades en ti misma y en esa persona, y es algo muy incómodo. Yo creo que sí, que si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos] las cosas fueran muy diferentes".

Pese a que ella ya hasta tiene nuevo novio, Chiquis y Lorenzo Méndez no han firmado el divorcio, y será hasta abril cuando probablemente se verán la cara para firmar.

