Chiquis anda desatada en Instagram y presume su cuerpo a la menor provocación

Desde que se separó de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera se ha mostrado más segura de sí misma que nunca, y anda desatada en Instagram para presumir su cuerpo.

Con un mensaje de empoderamiento femenino, con el que invita a aceptarse con todo y cicatrices, estrías y celulitis, Chiquis no deja de llamar la atención por las fotos que comparte con sus casi 5 millones de seguidores.

Una de las fotos que acaparó la atención fue una donde aparece de espaldas, con pantalón traslucido y con el que presume su trasero.

La cantante sigue promoviendo su carrera musical, pero también queda claro que su lado sensual la ayuda a llamar la atención en redes sociales.

Y es que en algunas ocasiones aparece desnuda y cubriéndose solo con las cobijas de su cama, dejando ya muy poco para la imaginación.

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!", escribe Chiquis.