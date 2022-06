Chiquis Rivera se unta café y luce mega cuerpo en chiqui bikini

Chiquis Rivera siempre ha procurado su cuerpo. Alguna vez incluso se operó para ponerse implantes en los senos pero luego, al darse cuenta de que en realidad la hacían ver más “llenita” en televisión, decidió dar marcha atrás y quitárselos.

“Me los había hecho por moda pero me los quité porque no me gusta en pantalla, uno se ve aun más gordita en televisión con los pechos grandes”, declaró hace cuatro años en el programa “El gordo y la flaca”.

Pero los tratamientos de belleza son parte de su rutina y ahora decidió compartir el más reciente: se aplicó un novedoso tratamiento de café helado con el que se aplica un masaje moldeador. Al lucir los resultados, Chiquis Rivera deslumbró con un video en el que muestra su cuerpo y deja mucho a la vista y muy poco a la imaginación.

“Qué ricura”, “¿te hiciste una cirugía?”, “me encantas”. Todos estos comentarios se pueden leer en la publicación que hizo la hija de Jenni Rivera en su cuenta de Instagram en la que simplemente se puso frente a un espejo para grabarse con el teléfono.

En el breve video, Chiquis Rivera luce el bikini provisional que se acostumbra utilizar durante los masajes y en sus piernas y trasero se notan algunas marcas del material que se le untó para el masaje.

En varias ocasiones, La Chiquis se ha pronunciado a favor del body positive: “Me siento muy muy muy orgullosa de mi cuerpo, no soy perfecta pero gracias a dios hay muchos que están en fila”, dijo en una de sus publicaciones en respuesta a unas fotos que se publicaron el año pasado de ella en la playa y sin filtros.