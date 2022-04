Charytín Goyco tras la muerte de su esposo: "La posibilidad de amar ya se fue al cielo"

No hay situación más difícil en la vida que perder a un ser querido. La jueza de Tu cara me suena, Charytín Goyco, enfrentó la muerte del amor de su vida: su esposo, el actor y productor puertorriqueño Elín Ortiz, quien falleció en 2016 al perder la batalla contra el Alzheimer. La estrella dominicana nos compartió lo difícil que ha sido su regreso a la televisión tras este duelo, pero lo logró con entereza.

¿Cómo te has sentido en Tu cara me suena? Muy feliz. Es un programa muy hermoso, el primero que se hace para Televisa y Univision al mismo tiempo. La idea es divertir a la familia, que la gente goce y se sienta feliz viendo a sus ídolos personificados por otros artistas que lo hacen maravilloso.

Con tanto talento, ¿qué tan difícil ha sido para ti ser jurado? Sufro mucho; tengo corazón de pollo, y cuando le tengo que poner de calificación un 3 a una figura que adoro, ¡imagínense! Al final, ellos mismos saben quién lo hizo mejor. Aquí hay mucha justicia, nadie se ofende ni nada.

Te vemos feliz, espléndida, luego de la situación tan difícil que pasaste por la muerte de tu esposo… Desde niña siempre he sido una persona con energía muy alta; las vicisitudes de la vida, los obstáculos nunca me frenaron para seguir adelante, y siempre me he mantenido con mi propia energía interna, que es la que nunca pierdo, y ahora con este proyecto estoy muy contenta.

¿Cómo has logrado sobrellevar su ausencia? Agradeciendo a Dios por la vida que tengo. Existe una fuerza dentro de cada ser humano, y hay que usarla para salir adelante; hay gente que se acaba y no puede levantarse nunca más ante un dolor tan grande, y otros que se levantan gracias a las herramientas que Dios nos dio, como son el amor y la fuerza de voluntad. Todo eso tienes que usarlo para salir adelante. En mi caso era muy fácil decir: “Tengo dinerito, me voy a quedar en mi casa”, pero yo no soy así, tenía que seguir con mi vida y con mi carrera, que es para lo que nací.

En una entrevista comentaste que era muy difícil para ti cantar el tema Aprende a vivir, ¿ya puedes hacerlo? Lo escribí antes de que mi esposo muriera; es una canción hermosa. Elín me decía: “Aprende a vivir, porque un día no voy a estar aquí”, y realmente era un hombre sabio… (llora).

Sin embargo, aprendiste a vivir… Sí, definitivamente; ya pasaron seis años de su muerte. El primero empecé a hacer teatro, porque se trata de personajes, pero sí me costó trabajo regresar a la televisión; no estaba del todo bien y le dije a mi representante que hiciéramos otras cosas, hasta que llegó Tu cara me suena. Cuando estás embullado en la vida y tienes a tus nietos, a tu público, no puedes decaer.

¿Estás abierta nuevamente al amor? No, eso ya no puede existir. Cuando conoces algo tan grande, un amor de tantos años, esa posibilidad sí que se va al cielo (risas), ya no existe en la tierra. Ahora tengo otras clases de amor con mis hijos, nietos, amigos, con mi público. Ese amor es el que fluye en la vida, el que hace que seas feliz aunque se vayan los seres amados. Hay que echarle para adelante siempre.