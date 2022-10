Charly López defiende a viuda de Fer del Solar y opina de pleito con Ingrid Coronado

"Yo no sé qué haya pasado con Fernando, para que doy una declaración sobre algo que desconozco", dijo Charly López, pero luego opinó largo y tendido sobre el caso que une a su ex, Ingrid Coronado, con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Y es que Coronado confirmó que se llevó tremenda sorpresita con el testamento del argentino, pues dejó desprotegidos a sus hijos y reiteró que su viuda vive de forma ilegal en el departamento que compartió con Fernando y que también le pertenece a ella por un fideicomiso.

Así que Charly López respondió a la prensa: "Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento… pero yo no sé qué haya pasado con Fernando. ¿Para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid”.

“Fernando era un tipazo, yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos, obvio, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos, pero de ahí a que yo crea que luego los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser, no puedo decir otra cosa", comentó el Garibaldi.

"¿Se habrá visto influenciado por Anna Ferro?", le preguntó un reportero, por lo que Charly anotó: "Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos, esa es mi percepción".

Así que habló bien de la viuda de Fernando: "Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora. Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza que realmente por lo que le pasó, es mi punto de vista".

Reiteró que Ferro está en todo su derecho de vender las pertenencias de Fernando del Solar, y opinó: "Si el departamento se lo dejó Fernando y teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona, yo hubiera hecho lo mismo, vendo mi departamento, si no hubiese sido de ella no lo puedes vender, de entrada no puedes vender algo que no es tuyo... si estaba a nombre de Fernando y de ella, como viuda, ella tiene todo el derecho de venderlo con lo que esté adentro".

Charly refrendó que no tiene ningún contacto con Ingrid Coronado, y sigue su caso legal por la casa que ella le pidió, donde él vive.

