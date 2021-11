Chantal Andere desmiente a Alessandra Rosaldo tras revelar que fue la "otra"

Cuando Alessandra Rosaldo se sinceró sobre sus problemas de salud, también recordó que fue novia de Adolfo Ángel, vocalista de Los Temerarios, pero que su romance terminó cuando él empezó a salir con Chantal Andere.

Así lo contó la cantante de Sentidos Opuestos durante su visita en el programa Pinky Promise, de Karla Díaz. Recordó que el Temerario sabía conquistar a cualquier mujer.



Sin embargo, Chantal Andere fue frontal cuando le cuestionaron al respecto, y en una frase tiró por la borda los dichos de Rosaldo:

"No, la verdad ni me interesa hablar mal de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y tú sabes que yo jamás me meto en chismes".

"No era yo, o sea, no anduve con él; nos conocíamos pero no”, declaró Chantal sobre su supuesto romance con Adolfo Ángel.

Y es que Alessandra Rosaldo recordó que cuando ella tenía 23 años, fue novia del Temerario, quien decidió irse con otra: “No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”.

“Era una persona que sabía cómo envolverte, además de que el grupo Los Temerarios estaba en su apogeo, entonces era fácil caer”, admitió Alessandra.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!