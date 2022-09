¿Chabelo vivirá más que Mirtha Legrand? En Argentina hay una competidora en MEMES sobre la edad de famosos

"Chabelo vivió más que…" es una frase humorística que se utiliza en México cada vez que muere algún famoso longevo. El ejemplo más reciente: “Chabelo vivió más que la Reina Isabel II”.

Pero en Argentina sucede un fenómeno similar con la actriz y conductora Mirtha Legrand, conocida como la Diva de los Almuerzos, y que, al igual que Chabelo, se convirtió en protagonista de memes con la muerte de la reina Isabel II.

Legrand es reconocida por la manera en que se ha cuidado físicamente, lo que le permite lucir un aspecto impresionante a sus 95 años. Su carrera comenzó cuando apenas era una adolescente y consiguió un trabajo de extra en la película “Hay que cuidar a Niní”, en 1940.

Así como en México Chabelo aparece en memes con muertes como la Diego Verdaguer, Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel y muchos otros, en Argentina Legrand se hizo tendencia con la muerte de Diego Armando Maradona o Carlos Menem.

En una ocasión, Legrand escribió un tuit en el que hacía referencia a estos comentarios. “A mí también me critican. En las redes sociales me hacen burla por mi edad. Ya los quiero ver a mi edad… no se van a acordar ni cómo se llaman”.

Por supuesto, el mensaje fue utilizado por los internautas para hacer memes, uno de ellos respondía al tuit: “¿Cómo que los quiere ver? ¿Cuántos siglos piensa seguir viviendo?”

