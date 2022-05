Chabelo niega estar desahuciado y confirma que ya superó el cáncer

Los rumores en torno a Xavier López "Chabelo" parece que nunca se detienen, sobre todo cuando se trata de su salud y de su supuesta inmortalidad que en redes sociales gustan resaltar.

Pero en esta ocasión surgieron especulaciones sobre que el 'amigo de todos los niños' estaba desahuciado tras ser diagnosticado con un agresivo cáncer. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Chabelo desmintió los rumores.

Fiel a su estilo, la publicación del presentador aclara punto por punto lo relacionado a su salud, siempre manteniendo el humor.

"¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro.

¿Desahuciado? ¡No!

¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito.

¿Senir? Pasado de los 15 años...

¿Retirado? Sí, después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila.

¿Agradecido? Sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera.

Xavier López "Chabelo".

Su hijo habló de la salud de Chabelo recientemente.

En entrevista con Javier Poza para su programa de radio, el hijo de Chabelo respondió a los rumores de que Xavier López 'Chabelo' padecería Alzheimer. Confirmó que ha tenido dificultades, pero no habló como tal de dicha enfermedad.

“Hemos batallado los últimos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven. Fueron años de trabajo (…) trabajó como loco".

Confirmó: "Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles. Está bien y muy fuerte, pero él está ya retirado".

“Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (…) Le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”, dijo Xavier López Miranda.