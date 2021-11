César Évora se niega a las cirugías: "Esta cara que tengo no tiene arreglo"

Es un galán maduro y no tiene problemas en aceptar su edad. César Évora festejó recientemente 62 años durante las grabaciones de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, acompañado de Daniel Arenas, Jorge Salinas y el niño Leo Herrera, sus compañeros en la producción de Lucero Suárez que se transmite a las 18:30 horas por las estrellas.

El cubano agradece la oportunidad de tener trabajo en plena pandemia; también da las gracias por mantenerse sano y con energía, aunque admite que el tiempo no pasa en vano, pero con dignidad asume las arruguitas que lo hacen ver más interesante. En entrevista nos contó qué le hizo tomar la decisión de radicarse en México y por qué está renuente a pasar al quirófano para retocarse la cara.

¿De qué forma celebraste este nuevo año de vida? Rodeado de esta familia con la que paso tantas horas trabajando, compartiendo momentos buenos y malos. Es que los compañeros de trabajo se convierten en parte de nuestra familia porque esta es una profesión muy absorbente, muy dura… La gente piensa que esto siempre es una gran fiesta, pero realmente no es así.

¿Qué valoras de llegar a los 62 años activo en el medio, trabajando en telenovelas? Yo soy el primer sorprendido, porque ya son 30 años aquí en México, y la verdad es que me siento como el primer día: sigo teniendo esa curiosidad diaria, sigo disfrutando cada personaje que hago, experimentando emociones, buscando matices, buscando tonos, haciendo algo que nunca he hecho, y lo sigo disfrutando de la misma manera. Para mí es una experiencia única llegar a estas casi tres décadas en este país.

¿Lo imaginaste? Nunca, ni me propuse llegar a 62 años aquí, aunque, en el fondo, sí estaba convencido de que mi lugar era México. Además, tuve una relación muy natural con esta tierra; me enamoré de México de una manera muy bonita, muy espontánea. Muchos compañeros me preguntaban por qué no me iba a Estados Unidos, y les respondía que aquí me siento a gusto, me siento en casa. Es que yo iba a otra parte y me sentía extranjero o extraño, como es el significado de la palabra, pero cuando llegaba a México me sentía en mi hogar.

¿Nunca has sentido el cansancio de hacer una telenovela tras otra? ¡No! Ya ven todo lo que he trabajado en estos años, no he parado de trabajar porque esto me encanta, soy workaholic (adicto al trabajo), lo disfruto mucho. Además, nunca he hecho lo mismo; he podido interpretar villanos, pero siempre tratando de que sean muy diferentes uno del otro. Soy de los actores que buscan que el personaje que interpretan no se parezca al otro. También uno va envejeciendo, es normal; tampoco soy El Conde de Montecristo. Me he adaptado, e incluso he hecho personajes de mucha más edad cuando no la tenía, por eso pienso que nunca tuve juventud ni adolescencia (risas), siempre interpreté personajes de gente mayor y me preguntaba: “Cuando sea viejo ¿qué voy a hacer?”.

¿Te sientes viejo ya? ¡Para nada! Me siento perfectamente. Gracias a Dios soy muy saludable, aunque obviamente ya no es lo mismo, ya no me levanto en dos patas, sino en cuatro (risas), pero me levanto. Soy fuerte y quiero seguir aprendiendo de este mundo; todavía me llama la atención investigar, buscar, saber, conocer... Mi mente sigue creciendo, sigue expandiéndose. A lo mejor el cuerpo me va diciendo que pare un poco, pero yo no lo dejo, no le doy ese lujo (risas).

¿Cuál es el secreto para lucir tan bien? ¿Serán cirugías? No, no. Yo nunca me he sometido a una cirugía plástica ni me la voy a hacer.

Entonces, ¿estás renuente a meterte bisturí? Es que eso, en un actor, es algo extremadamente delicado; uno tiene que asumir la edad que tiene. Nosotros los artistas vivimos del rostro, de nuestras expresiones; si te las quitas, si te pones bótox o cualquier otra cosa, lo que haces es enfriar la cara, impedir esa comunicación. Si los párpados se caen, pues se cayeron, así es la ley de gravedad, es algo inevitable. Nos tocó así y debemos aceptar con dignidad los años. Y miren que he escuchado a muchos compañeros preguntándome cuándo me voy a operar.

¿Te incitan a que lo hagas? Sí, y les digo que cómo creen. Yo no estoy loco para operarme, me siento bien así, así soy, esta es la cara que tengo y eso no tiene arreglo (risas).

¿Cerrarás este año en los foros de grabación? Tengo proyecto, pero ya es para el año que viene.

¿Con qué productor? No quiero adelantar, pero ya he trabajado con él. Prefiero que sea él quien lo revele pronto.

