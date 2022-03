César Bono en terapia intensiva: Lo que se sabe de su salud hasta ahora

Aunque el viernes 4 de marzo el actor César Bono publicó que no corría peligro tras ser hospitalizado, la situación se complicó y las últimas horas han sido cruciales.

Su hija María Rosa confirmó a El Universal que "sigue en terapia intensiva, delicado, pero estable". Al actor de Vecinos se le perforó el duodeno, la primera parte del intestino delgado que conecta con el estómago, por lo que tuvo que ser intervenido.

El fin de semana su hija confirmó a Reforma que estaba grave, pero poco a poco han habido mejorías.

La ex esposa de Bono, Patricia Castro, ha estado al pendiente en el hospital. A De primera mano reveló: "Obvio como está en terapia intensiva, no se le puede ver, pero sí le han dado permiso a los hijos de entrar un ratio a verlo, platicar, orar con él. Me dicen los muchachos y las nenas (sus hijas), unos lo han visto bien, otros han percibido que los mira con cara de 'sáquenme de aquí'. Ya saben, uno va interpretando las cosas como mejor te parecen".

En tanto, María Rosa Quejeiro también habló con Ventaneando y contó que ha podido hablar con su padre, pues ya no está intubado.

"Hoy estuvimos con él, estuvo platicando bastante con mi hermana, está consciente y ahí la lleva. Ha sido bastante rápida la evolución, bendito Dios".



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!