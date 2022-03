César Bono: “Estaré en el escenario hasta el último día, aunque sea con bastón”

Desde hace 20 años, el día que más disfruta César Bono es el viernes. Más precisamente, la tarde del viernes. Así ha sido desde el 11 de octubre de 2001, fecha en la que se estrenó ‘Defendiendo al cavernícola’, el espectáculo unipersonal más exitoso del teatro en México actualmente.

“Durante toda la semana espero ese día porque es cuando comienzan las funciones y casi desde el primer día de la temporada, hay personas que están en las taquillas y que cuando me ven, se ponen a platicar conmigo”, dice Bono en entrevista con TVyNovelas realizada en diciembre pasado con motivo del aniversario 20 de la obra.

Las funciones de esta obra están suspendidas desde esta semana debido a que César Bono está hospitalizado y "grave", según informó su hija María Rosa Queijeiro.

--¿Cómo ha cambiado César Bono desde 2001 a la fecha?

--Pues para empezar, nueve infartos, imagínate. Aquella vez, (en el año 2018) cuando me llevaron al médico, después de hacerme los estudios, él me dijo todo lo que me había pasado y nadie podía creerlo. Después de eso, he tenido que hacer algunas adecuaciones a la obra porque no me puedo mover tanto en el escenario como lo hacía antes, me cuesta más trabajo. Lo que hicimos, por ejemplo, es que ahora paso la mayor parte de la obra sentado en el sillón.

--¿Hasta cuándo tendremos Cavernícola con César Bono? ¿Cree que será la obra con la que se retire?

--No lo sé. ¿Hasta cuándo? Eso lo decide el productor Morris Gilbert y el público. Pero yo estoy puesto a lo que digan ellos. El personaje del Cavernícola tiene una lanza que usa en el escenario en ciertos momentos, y bueno, era una lanza al principio de la temporada pero ahora ya lo adaptamos como si fuera un bastón porque yo dije: voy a estar en el escenario hasta el último día, aunque sea con bastón.

--¿Esta obra de 'Defendiendo al cavernícola' es la obra por la que quisiera ser recordado?

--Uno de mis maestros de teatro fue Carlos Ancira, un actor que hizo durante muchos años el monólogo 'Diario de un loco'. La diferencia es que él lo hacía durante un tiempo y luego descansaba, interrumpía las temporadas. Acá, ‘Defendiendo al cavernícola’ ha sido casi de manera ininterrumpida; han sido dos largas temporadas que solamente se detuvieron por la epidemia de 2009.

--El otro personaje por el que la gente lo recuerda es Frankie Rivers, en el programa ‘Vecinos’ ¿se imaginaba que sería tan popular?

--Ese personaje estaba en el libreto pero, como sucede siempre con los cómicos, uno le agrega lo que se llama el gag (el elemento gracioso). Ustedes recordarán a Pompín Iglesias, que era un maestro del gag, él inventó aquello de repetir las cosas con su frase “qué bonita familia, qué bonita familia”. Eso no estaba en el libreto, eso lo inventó él.

--En el caso de Frankie Rivers ¿cuál fue su aportación?

--Como acabo de explicar, el personaje estaba en el libreto. Pero a mí se me ocurrió que hablara siempre de una película de su pasado y que lo dijera así: “La toallaaaa del mojado”. Y a la gente le gustó. Eso es lo que hace que un personaje sea popular.

--Octavio Ocaña tenía su gag, el de “yo no quiero ser actor”

--Octavio era un cómico natural. Tenía un talento enorme. Benito (su personaje) era un niño que sus papás lo querían obligar a ser actor y fíjate lo que son las cosas, Octavio tampoco quería, ja ja ja. Su muerte fue una gran pérdida porque es cierto, él solito inventó su gag de “yo no quiero ser actor” y por eso lo recordará la gente.