Cero y van varias veces que Irina Baeva y Gabriel Soto posponen su boda, ¿qué pasó?

El 25 de octubre de 2020, Gabriel Soto le propuso matrimonio a Irina Baeva en Acapulco. Ya es mediados de 2020 y la boda no se puede realizar por situaciones mundiales, pues ella es originaria de Rusia y su familia está allá.

El compromiso sigue y de hecho, la boda tuvo que haber sido el pasado 14 de mayo en Acapulco.

La actriz, quien confirmó que sí quiere tener un bebé con el galán, explicó a la prensa qué ha pasado:

"Iba a ser el 14 de mayo. Ya teníamos apartada la fecha, ya teníamos todo listo. Estábamos a 2 de enviar la invitación. Estábamos cenando con las niñas y eran las 7:40 de la noche y le dije: 'Mira mi amor hace diez minutos estaba programada nuestra ceremonia'. Iba a ser en Acapulco, estamos retrogradando, viendo alternativas".

No hay ningún problema de que mi familia viaje, el único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, quería que estuvieran un mes, enseñarles México, las playas, pero ahorita lo que pasa es que se canceló ese vuelo porque no puede pasar por Europa. Hay otras rutas, la verdad no muy económicas y se nos está saliendo de presupuesto. Estamos viendo para cuándo lo podemos reprogramar.

"Estamos hablando de 7 personas. Estamos chocando alternativas, a ver de qué forma lo podemos hacer, pero no queremos hacer esa ceremonia sin mi familia", admitió Irina.

Por su lado, Gabriel Soto explicó que el costo de los vuelos a México son muy costosos.

"Estamos en eso. El problema es que la familia de Irina no puede venir a México, por incertidumbre. Sus tarjetas de crédito en México on sirven, están carísimos los vuelos, vía Dubai o Turquía, no se puede vía Europa. Ella habló con su familia y su papá le dijo que las cosas están complicadas.

"Entonces, ¿Para qué hacer una boda sin sus papás? Estamos viendo, esperemos que las cosas vayan fluyendo. Estamos viendo alternativas para que puedan venir", admitió.

"Dependemos mucho de un par de proyectos que están cocinándose. Y de cómo se va desarrollando la pandemia, por el tema de que venga mi familia.